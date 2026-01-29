Βενεζουέλα: Πατριωτική «προτροπή» Ροντρίγκες στη… νομπελίστρια Ματσάδο – «Μείνε στην Ουάσιγκτον»

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες παρότρυνε αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον».

Η συγκεκριμένη αναφορά της προσωρινής αντιπροέδρου ήταν εμμέσως πλην σαφώς για την επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τιμηθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια τελετής, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.

