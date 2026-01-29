Στο Τέξας η πρώτη εκτέλεση του 2026 – Η ιστορία του Charles Thompson, του μοναδικού αμερικανού θανατοποινίτη που κατάφερε να αποδράσει τον 21ο αιώνα

Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο για τον φόνο το 1998 πρώην φίλης του και του νέου συντρόφου της εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας, στον αμερικανικό Νότο.

Επρόκειτο για την πρώτη εκτέλεση στις ΗΠΑ το 2026. Ο Τσαρλς Βίκτορ Τόμσον, 55 ετών, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη φυλακή του Χάντσβιλ.

Charles Thompson, who was convicted of murdering of his ex-girlfriend and her new boyfriend in 1999, was the person executed in Texas this year. https://t.co/4nmEl3ix7T — FOX 7 Austin (@fox7austin) January 29, 2026

Σκότωσε την πρώην του και τον σύντροφό της

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών επειδή σκότωσε με πυροβόλο όπλο τον Ντάρεν Κιθ Κέιν, 39 ετών, και τη–συνομήλική του πρώτου θύματος, πρώην σύντροφό του – Ντενίζ Χέισλιπ, στο σπίτι της τελευταίας.

Το βράδυ της 29ης Απριλίου 1998, η αστυνομία κλήθηκε στο διαμέρισμα της Hayslip για να επιλύσει μια διαμάχη μεταξύ του Thompson και του Cain, ο οποίος ήταν ο τότε σύντροφος της Hayslip.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον Thompson από το διαμέρισμα, αλλά αυτός επέστρεψε περίπου τρεις ώρες αργότερα, νωρίς το πρωί της 30ής Απριλίου, οπλισμένος με ένα πυροβόλο όπλο.

Ο Thompson μπήκε στο διαμέρισμα κλωτσώντας την μπροστινή πόρτα, και εκεί αντιμετώπισε τον Cain και την Hayslip. Τα εγκληματολογικά στοιχεία και οι καταθέσεις των μαρτύρων απέδειξαν ότι ο Thompson πυροβόλησε τέσσερις φορές τον Cain στο λαιμό και στο στήθος, προκαλώντας της άμεσο θανατηφόρο τραύμα. Αφού εξουδετέρωσε τον Cain, ο Thompson έστρεψε την προσοχή του στην Hayslip. Αφού ξαναγέμισε το όπλο, φέρεται να πρόφερε μια υποτιμητική παρατήρηση — «Μπορώ να πυροβολήσω και εσένα, σκύλα» — πριν πυροβολήσει μια σφαίρα στο πρόσωπό της. Η σφαίρα εισήλθε από το μάγουλό της, προκαλώντας καταστροφικές εσωτερικές βλάβες, όπως την καταστροφή της οδοντοστοιχίας της και την σχεδόν πλήρη αποκοπή της γλώσσας της. Παρά τα σοβαρά τραύματα, η Χέισλιπ επέζησε του αρχικού τραύματος και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, αποσυνδέθηκε από τον αναπνευστήρα λίγες μέρες αργότερα και πέθανε.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Thompson έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και πέταξε το φονικό όπλο σε ένα κοντινό ρέμα. Στη συνέχεια, μεταβήκε στην κατοικία της Diane Zernia, μιας έμπιστης φίλης της οποίας περιέγραψε λεπτομερώς τους πυροβολισμούς. Μετά από αυτή την ομολογία, ο Thompson επικοινώνησε με τον πατέρα του, ο οποίος ο οποίος τον βοήθησε να παραδοθεί στις αρχές αργότερα το πρωι.

Ο άνδρας πέθανε επιτόπου.

Tonight Texas executed Charles Thompson. These were his last words: pic.twitter.com/6t6MOfrEoz — Keri Blakinger (@keribla) January 29, 2026

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μια εβδομάδα αργότερα.

Απόδραση

Η υπόθεση του Τόμσον προσέλκυσε την προσοχή ολόκληρης της χώρας μετά την απόδρασή του από τη φυλακή τον Νοέμβριο του 2005, η οποία οδήγησε σε ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε 3 ημέρες. Ο Τόμσον είναι, μέχρι στιγμής, ο μόνος Αμερικανός θανατοποινίτης που έχει καταφέρει να αποδράσει από σωφρονιστικό ίδρυμα στον 21ο αιώνα.

Μετά την οριστική καταδίκη του σε θάνατο, ο Τόμσον κρατήθηκε στη φυλακή του Χάρις Κάουντι εν αναμονή της μεταφοράς του στη μονάδα Πολάνσκι στο Λίβινγκστον. Στις 3 Νοεμβρίου 2005, πραγματοποίησε μια τολμηρή απόδραση που αποκάλυψε συστηματική αμέλεια εντός της εγκατάστασης.

Ο Τόμσον είχε περάσει λαθραία διάφορα αντικείμενα στο κελί του χρησιμοποιώντας έναν φάκελο, τον οποίο επιτρέπεται να έχουν οι κρατούμενοι. Τα αντικείμενα αυτά περιλάμβαναν ένα κλειδί για χειροπέδες, μια πλαστή ταυτότητα και ένα σετ πολιτικών ρούχων που αποτελείτο από χακί παντελόνι, σκούρο μπλε πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια. Ο Τόμσον ισχυρίστηκε αργότερα ότι ένας λοχίας είχε βρει ένα προηγούμενο σετ ρούχων, αλλά τα είχε απλώς κατασχέσει ως παράνομα χωρίς να αναφέρει το περιστατικό στην εισαγγελία.

Το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου, ο Τόμσον μεταφέρθηκε σε μια αίθουσα επισκεπτών για μια συνάντηση με τον δικηγόρο του, όπως ισχυρίστηκε. Μόλις έμεινε μόνος, έβγαλε τις χειροπέδες του και άλλαξε την πορτοκαλί στολή της φυλακής με τα πολιτικά ρούχα που είχε φέρει μαζί του. Στη συνέχεια, ο Τόμσον περπάτησε προς την έξοδο, επιδεικνύοντας την πλαστή ταυτότητα του —στην οποία αναφερόταν ότι ήταν κρατικός ερευνητής στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα— σε τουλάχιστον τέσσερις υπαλλήλους της φυλακής. Με το να περπατάει ήρεμα, κατάφερε να ξεγελάσει τους τελευταίους φρουρούς στην είσοδο.

Η διαδρομή του Τόμσον τον οδήγησε σε ένα εμπορικό τρένο προς το Ανατολικό Τέξας, όπου έμεινε σε ένα ανοιχτό βαγόνι, περιγράφοντας την εμπειρία ως «περιπέτεια» όπου ένιωθε «βρώμικος και ευτυχισμένος». Τελικά έφτασε στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, όπου έκλεψε ένα ποδήλατο και χρησιμοποίησε χρήματα που έλαβε από «καλούς Σαμαρείτες» προσποιούμενος ότι ήταν εκτοπισμένος από τον τυφώνα Κατρίνα.

Η απόδρασή του τελείωσε σε ένα καρτοτηλέφωνο έξω από ένα κατάστημα ποτών στο Σρίβπορτ. Στις 6 Νοεμβρίου 2005, μετά από μια πληροφορία, η αστυνομία βρήκε τον Τόμσον μεθυσμένο ενώ προσπαθούσε να καλέσει φίλους στο εξωτερικό για να κανονίσει ένα έμβασμα για ένα προγραμματισμένο ταξίδι στον Καναδά. Μετά τη σύλληψή του, ο Τόμσον εκδόθηκε πίσω στο Τέξας.

ΗΠΑ και εκτελέσεις

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις, από τις περίπου είκοσι τον χρόνο εδώ και χονδρικά μια δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 που είχαν καταγραφτεί το 2009.

Στην πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στις ΗΠΑ πέρυσι έγιναν με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα: 39.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και συγκρίνεται από ειδικούς του ΟΗΕ με μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, η εφαρμογή της θανατικής ποινής ήταν γεωγραφικά συγκεντρωμένη πέρυσι: μόλις 11 πολιτείες, κυρίως στον Νότο, εκτέλεσαν θανατοποινίτες το 2025. Σε οκτώ από αυτές, απαγγέλθηκαν νέες θανατικές ποινές.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις–Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια–εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

