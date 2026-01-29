Νέα Υόρκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» εσκεμμένα σε συναγωγή, δεν υπάρχουν τραυματίες (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο της έδρας ενός εβραϊκού θρησκευτικού κινήματος χθες, Τετάρτη, στην πόλη της Νέας Υόρκης, σ’ ένα επεισόδιο για το οποίο η αστυνομία ανακοίνωσε πως το ερευνά ως έγκλημα μίσους.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το επεισόδιο στην Παγκόσμια Έδρα του κινήματος Χαμπάντ Λουμπάβιτς στο Μπρούκλιν και η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο οδηγός συνελήφθη.
Οι ακόλουθοι του Τσαμπάντ, γνωστοί ως Λουμπάβιτσερς, ανήκουν στην υπερορθόδοξη χασιδική σχολή του ιουδαϊσμού.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε πως ο άνδρας που συνελήφθη, «εσκεμμένα και επανειλημμένα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο».
Ο Μαμντάνι, ο οποίος είπε πως μετέβη επιτόπου μετά το επεισόδιο, περιέγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια ως «φρικτή» και «βαθιά ανησυχητική».
«Οποιαδήποτε απειλή προς ένα εβραϊκό ίδρυμα ή χώρο λατρείας πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην πόλη μας και η βία ή ο εκφοβισμός εναντίον Εβραίων Νεοϋορκέζων είναι απαράδεκτος» έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
Η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις δήλωσε πως ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και πως δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο.
«Νωρίτερα απόψε ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην είσοδο στο Chabad HQ στη διεύθυνση 770 Eastern Parkway, το κτίριο στεγάζει μία από τις πιο σημαντικές συναγωγές στον κόσμο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος της Χαμπάντ Λουμπάβιτς Μότι Σέλιγκσον προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη «σχεδόν αμέσως».
Η Τις είπε στους δημοσιογράφους ότι το επεισόδιο ερευνάται ως έγκλημα μίσους από την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.
Το ABC News μετέδωσε ότι το αυτοκίνητο ήταν ένα γκρι Honda με πινακίδες του Νιού Τζέρσεϊ.
Οι Μαμντάνι, Τις και Σέλιγκσον επιβεβαίωσαν με χωριστές δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.
Η Τις δήλωσε ότι η αστυνομία ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από χώρους λατρείας.
Διαβάστε επίσης:
Στο Τέξας η πρώτη εκτέλεση του 2026 – Η ιστορία του Charles Thompson, του μοναδικού αμερικανού θανατοποινίτη που κατάφερε να αποδράσει τον 21ο αιώνα
Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική αεροπορική επιδρομή στη Ζαπορίζια – «Ενεργειακή κατάπαυση πυρός» ζητάει το Κίεβο
Στο Πεκίνο ο Κιρ Στάρμερ – Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας – Τα θέματα που συζητήθηκαν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.