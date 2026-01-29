Το πλεκτό κόκκινο σκουφί που γίνεται σύμβολο αντίστασης στην ICE – Από τη Νορβηγία και τους Ναζί, στη Μινεσότα και τον Τραμπ

Η αντίσταση στην ICE και τις μεθόδους του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε ένα νέο «σύμβολο»: βελόνες, νήματα και ένα κόκκινο σκουφί.

Η νέα κινητοποίηση, που ξεκίνησε στη Μινεσότα των ΗΠΑ, καλεί όσους πλέκουν σε όλον τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ICE.

Είναι ένας διαφορετικός τρόπος εκδήλωσης της κοινωνικής οργής, μετά τις δύο δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες, που παράλληα έχει στόχο να βοηθήσει την κοινότητα της Μινεάπολης.

Όταν το πλέξιμο γίνεται πολιτική πράξη

Το φαινόμενο έχει όνομα: craftivism. Πρόκειται για μια μορφή ακτιβισμού που αξιοποιεί τις χειροτεχνίες, τα υφαντά, την τέχνη και τα καθημερινά υλικά ως μέσο πολιτικής παρέμβασης.

Στη Μινεσότα, αυτή η πρακτική παίρνει πλέον τη μορφή ενός συμβολικού αντικειμένου: ενός κόκκινου σκουφιού που μετατρέπεται σε μήνυμα αντίστασης.

Η έμπνευση από τη Νορβηγία του 1940

Την πρωτοβουλία ξεκίνησε το τοπικό κατάστημα νημάτων Needle & Skein, το οποίο κάλεσε όσους πλέκουν και ασχολούνται με το κροσέ να συμμετάσχουν σε ένα project με ιστορικές αναφορές.

Όπως εξηγεί η ομάδα του καταστήματος σε ανάρτησή της, τη δεκαετία του 1940 στη Νορβηγία —κατά τη ναζιστική κατοχή— οι πολίτες φορούσαν κόκκινα μυτερά καπέλα με φούντα ως πράξη αντίστασης. Μέσα σε δύο χρόνια, οι Ναζί έφτασαν στο σημείο να τα απαγορεύσουν διά νόμου, καθιστώντας παράνομο όχι μόνο το να τα φοράει κάποιος, αλλά ακόμη και να τα φτιάχνει ή να τα διακινεί.

Σήμερα, το κατάστημα επαναφέρει αυτόν τον συμβολισμό, κάνοντας έναν παραλληλισμό με τις επιχειρήσεις «πόρτα-πόρτα» που πραγματοποιούνται στη Μινεσότα από την ICE.

«Melt the ICE»

Το Needle & Skein κυκλοφόρησε ένα μοτίβο πλεξίματος και κροσέ, αξίας 5 δολαρίων, για το σκουφί που ονομάστηκε «Melt the ICE» (λογοπαίγνιο με τις λέξεις «melt» που σημαίνει «λιώστε» και «Ice» που σημαίνει «πάγος»).

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του μοτίβου θα δοθούν σε τοπικούς οργανισμούς βοήθειας μεταναστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα στηρίξουν ανθρώπους που επηρεάζονται από τις επιχειρήσεις και τις πρακτικές της ICE.

Προς το παρόν τα χρήματα κατευθύνονται στον οργανισμό «STEP Emergency Assistance», που βοηθά ευάλωτους κατοίκους της περιοχής St. Louis Park, προάστιο της Μινεάπολης, προσφέροντας στήριξη σε κρίσιμες ανάγκες όπως:

ενοίκια

νομική βοήθεια

έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα και για απλές δωρεές, ακόμη και από ανθρώπους που δεν πλέκουν.

Το πλέξιμο που περνάει τα σύνορα

Η ανταπόκριση δεν έμεινε στα όρια της Μινεσότα. Στα social media, άνθρωποι που ασχολούνται με το πλέξιμο φτιάχνουν τα συμβολικά σκουφιά, ενώ ενθαρρύνουν το κοινό να αγοράζει κόκκινο νήμα από καταστήματα της Μινεσότα.

Αλλά και καταστήματα από άλλες περιοχές να προωθούν την αγορά κόκκινου νήματος και δωρίζουν μέρος των πωλήσεων σε οργανώσεις της Μινεσότα.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του καταστήματος Fancywork Yarn Shop από το Όρεγκον, που δηλώνει πως θα προτιμούσε το σχέδιο αυτό να ανήκει «μόνο στα βιβλία της ιστορίας», όμως δυστυχώς «είναι ξανά επίκαιρο».

Πλέκοντας απέναντι στη θλίψη

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, το Needle & Skein δίνει έμφαση και στην ανθρώπινη πλευρά της συλλογικής δράσης. Έτσι διοργανώνει τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά συναντήσεις και ομάδες πλεξίματος, δημιουργώντας μια κοινότητα που μοιράζεται το πένθος αλλά κα την οργή της.

