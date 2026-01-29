search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 12:42
ΚΟΣΜΟΣ

29.01.2026 10:12

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

new york new

Μια επιστημονική αποστολή στα ανοιχτά της Μασαχουσέτης επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου αποθέματος γλυκού νερού κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού.

Πρόκειται για ένα εύρημα που θα μπορούσε, θεωρητικά, να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Υόρκης σε νερό για περίπου 800 χρόνια.

Το απόθεμα εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 20.000 ετών και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά «απολιθώματα» της τελευταίας εποχής των παγετώνων, ανοίγοντας νέα ερωτήματα για την ιστορία του νερού στον πλανήτη.

Πώς βρέθηκε γλυκό νερό κάτω από τη θάλασσα

Οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα τόσο μεγάλο σώμα γλυκού νερού κατέληξε παγιδευμένο κάτω από τον ωκεανό.

Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι σχηματίστηκε κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο, όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλότερη και η περιοχή καλυπτόταν από παγετώνες.

Καθώς οι πάγοι υποχωρούσαν και τα επίπεδα των θαλασσών ανέβαιναν, το γλυκό νερό εγκλωβίστηκε κάτω από τα ιζήματα του βυθού, διατηρώντας τη σύστασή του σε συνθήκες ακραίου ψύχους.

Ένα όνειρο δεκαετιών για την επιστήμη

Το εύρημα δεν ήταν εντελώς απρόσμενο. Βασίστηκε σε αναφορές και γεωλογικές ενδείξεις από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, που υποδείκνυαν την πιθανή παρουσία γλυκού νερού κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Ο Μπράντον Ντούγκαν, συνδιευθυντής της αποστολής και καθηγητής γεωφυσικής, χαρακτήρισε την έρευνα «όνειρο ζωής», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εγχείρημα που επιβεβαίωσε υποψίες δεκαετιών.

Η αποστολή και τα πρώτα ευρήματα

Η επιστημονική αποστολή, γνωστή ως Expedition 501, διήρκεσε τρεις μήνες και περιλάμβανε γεωτρήσεις στον πυθμένα του ωκεανού. Κατά τη διάρκειά της αντλήθηκαν περίπου 50.000 λίτρα νερού από τον θαλάσσιο βυθό, τα οποία αναλύονται προκειμένου να καθοριστεί η ακριβής σύσταση και η έκταση του αποθέματος.

Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι το υπόγειο αυτό «ρεζερβουάρ» ενδέχεται να εκτείνεται πολύ βαθύτερα και ευρύτερα απ’ όσο είχαν δείξει οι αρχικές μελέτες, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο το επιστημονικό ενδιαφέρον.

Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη

Παρότι το απόθεμα δεν προορίζεται άμεσα για εκμετάλλευση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ανακάλυψη είναι καθοριστική για την κατανόηση του παγκόσμιου υδρολογικού κύκλου και της επίδρασης των παγετώνων στη γεωλογία της Γης.

Σε μια εποχή όπου το γλυκό νερό γίνεται ολοένα και πιο πολύτιμο, τέτοιες ανακαλύψεις προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για το παρελθόν, αλλά και για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

