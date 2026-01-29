Ανακάλυψαν νέο πλανήτη που μοιάζει με τη «Γη»: Είναι 146 έτη φωτός μακριά και δυνητικά κατοικήσιμη

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν νέο, δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη σε απόσταση περίπου 146 ετών φωτός, ο οποίος έχει μέγεθος παρόμοιο με της Γης και συνθήκες που θυμίζουν τον Άρη.

Ο υποψήφιος πλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο και εκτιμάται ότι είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη.

Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Δανία, οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα που καταγράφηκαν το 2017 από την εκτεταμένη αποστολή του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA, γνωστή ως K2.

Η Δρ Τσέλσι Χουάνγκ, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Southern Queensland (USQ) στην Αυστραλία, δήλωσε ότι ο πλανήτης έχει τροχιά παρόμοια με της Γης, με διάρκεια περίπου 355 ημέρες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο πλανήτης έχει περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου του.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό με αυτόν τον γήινου μεγέθους πλανήτη είναι ότι το άστρο του βρίσκεται μόλις περίπου 150 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα», ανέφερε η Χουάνγκ, μία από τις συντάκτριες της μελέτης.

«Ο επόμενος καλύτερος γνωστός πλανήτης γύρω από άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, μέσα σε κατοικήσιμη ζώνη [ο Kepler-186f], βρίσκεται περίπου τέσσερις φορές πιο μακριά και είναι 20 φορές πιο αμυδρός».

Ο HD 137010 b εντοπίστηκε όταν πέρασε μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μια ανεπαίσθητη μείωση της φωτεινότητάς του.

Η αρχική αντίδραση της ομάδας ήταν δυσπιστία.

«Η πρώτη μας σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό. Όμως ελέγξαμε και ξαναελέγξαμε τα δεδομένα και… πρόκειται για ένα εγχειριδιακό παράδειγμα διέλευσης πλανήτη».

Το άστρο γύρω από το οποίο περιφέρεται ο HD 137010 b είναι ψυχρότερο και λιγότερο φωτεινό από τον Ήλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη μοιάζει περισσότερο με εκείνη του Άρη και ενδέχεται να πέφτει κάτω από τους -70°C.

Η Δρ Σάρα Γουέμπ, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο Swinburne, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ συναρπαστική», σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να χαρακτηριστεί επίσημα ως επιβεβαιωμένος εξωπλανήτης.

Παρότι ο πλανήτης είναι «πολύ κοντά σε κλίμακα γαλαξία», όπως ανέφερε, «αν προσπαθούσαμε να φτάσουμε εκεί με τη σημερινή τεχνολογία, θα χρειαζόμασταν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια».

