Ετοιμαστείτε για αστροπαρατήρηση: Ο γιγάντιος Δίας καταφτάνει, και είναι αδύνατον να τον χάσετε

Ο γιγάντιος πλανήτης Δίας, ο μεγαλύτερος του ηλιακού μας συστήματος, φτάνει αυτή την εβδομάδα στην πιο κοντινή του απόσταση από τη Γη για το 2026. Μάλιστα, θα βρίσκεται σε εξαιρετικά ευνοϊκή θέση για παρατήρηση, ενώ θα είναι τόσο φωτεινός που είναι αδύνατον να μην τον προσέξετε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Δίας θα είναι ευδιάκριτος στον αστερισμό των Διδύμων, σχηματίζοντας ένα ασύμμετρο τρίγωνο με τα δύο λαμπρότερα άστρα του αστερισμού, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη.

Η διάμετρός του είναι πάνω από 11 φορές μεγαλύτερη από της Γης, και τα νέφη της ατμόσφαιράς του ευνοούν την αντανάκλαση, γεγονός που τον καθιστά τον φωτεινότερο πλανήτη στον νυχτερινό ουρανό μετά την Αφροδίτη, παρά το ότι βρίσκεται πολύ πιο μακριά.

Εντυπωσιακό θέαμα

Ο Δίας θα απέχει «μόλις» 633 εκατ. χλμ. από τη Γη, και θα είναι ορατός και από το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο. Το ηλιακό φως που ανακλάται από τον πλανήτη θα έχει χρειαστεί λίγο πάνω από 35 λεπτά για να φτάσει στη Γη, και περίπου 43 λεπτά για να ταξιδέψει από την επιφάνεια του Ήλιου ως τον Δία.

Το διάγραμμα δείχνει την όψη προς την ανατολή στις 22:00, ώρα Ελλάδας (20:00 GMT) στις 9 Ιανουαρίου.

Ο Δίας, μάλιστα, θα βρίσκεται αρκετά κοντά, ώστε να μπορούμε να δούμε τα τέσσερα μεγαλύτερα φεγγάρια του με ένα απλό ζευγάρι κιάλια.

Μικρά τηλεσκόπια και κιάλια με μεγέθυνση x10 ή μεγαλύτερη θα είναι, επίσης, αρκετά, για να δει κανείς τις ζώνες νεφών του πλανήτη.

