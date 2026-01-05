Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από drone από τα ενεργά ηφαίστεια της χώρας

To φως της δημοσιότητας είδαν πλάνα από drone με νυχτερινές ροές λάβας και ενεργά ηφαίστεια στην Ισλανδία.

Τις εικόνες δημοσιοποίησε η ομάδα Iceland Aerials, προσφέροντας μια οπτική από ψηλά στο δυναμικό γεωλογικό τοπίο της χώρας.

🔴 INFO – #Islande : D’impressionnantes images de drone survolant un #volcan et des coulées de lave de nuit, capturées par Iceland Aerials. pic.twitter.com/GaIhyWCX07 — FranceNews24 (@FranceNews24) January 4, 2026

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη και συγκαταλέγεται στις πιο ηφαιστειακά ενεργές περιοχές του πλανήτη, με δεκάδες ηφαίστεια και συχνά φαινόμενα εκροής λάβας. Τα πλάνα δείχνουν τις φωτεινές ροές να διασχίζουν το σκοτεινό ηφαιστειακό έδαφος, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σε αυτή τη χώρα με τον συνεχή γεωλογικό «παλμό».

Η Ισλανδία παραμένει υπό διαρκή επιστημονική παρακολούθηση.

