«Ring of fire eclipse, 2038» – Η σπάνια έκλειψη που θα εμφανιστεί σε ακριβώς 12 χρόνια

Σε ακριβώς 12 χρόνια από σήμερα, την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2038, μια εντυπωσιακή δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη — συχνά αποκαλούμενη έκλειψη «δαχτυλιδιού της φωτιάς» — θα ξεκινήσει στην Καραϊβική, με τον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα να βρίσκεται ακριβώς σε μια διαδρομή που εκτείνεται μέχρι την Αίγυπτο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, η σελήνη θα καλύψει το 97% του ήλιου, αφήνοντας ένα δαχτυλίδι ηλιακού φωτός γύρω από το περίγραμμά της για έως και 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Τι είναι μια δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη;

Μια δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η σελήνη περνά ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, αλλά βρίσκεται πολύ μακριά από τη Γη — άρα είναι πολύ μικρή στο σύστημα — ώστε να τον καλύψει πλήρως. Αντί για απόλυτο σκοτάδι, όπως σε μια ολική ηλιακή έκλειψη, οι παρατηρητές βλέπουν ένα φωτεινό δαχτυλίδι ηλιακού φωτός, γύρω από τη σελήνη.

Κατά την έκλειψη της 5ης Ιανουαρίου 2038, ο ήλιος θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, ενώ η σελήνη θα φαίνεται ελαφρώς μικρότερη. Επειδή μέρος του ήλιου είναι πάντα ορατό, απαιτούνται γυαλιά ηλιακής έκλειψης.

Τι το ιδιαίτερο έχει η έκλειψη «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του 2039;

Πρόκειται για μια μεγάλη δακτυλιοειδή έκλειψη. Στο μέγιστο, η δακτυλιοειδής φάση θα διαρκέσει 3 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με μια διαδρομή πλάτους έως 107 χιλιόμετρα.

Συνολικά, εκτιμάται ότι 46,9 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται μέσα στη ζώνη της έκλειψης.

Η Αφροδίτη θα λάμπει μόλις πέντε μοίρες από τον ήλιο και ενδέχεται να είναι ορατή κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Ποιοι θα δουν την έκλειψη το 2038;

Η αντισκιά της σελήνης θα διασχίσει 18 χώρες, ξεκινώντας με την ανατολή του ήλιου στην Κούβα και στη συνέχεια περνώντας από την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Αγία Λουκία, τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, τα Μπαρμπάντος, έπειτα διασχίζοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό προς τη Δυτική και Βόρεια Αφρική, από τη Λιβερία και τη Γκάνα μέσω της Νιγηρίας, του Τσαντ, της Λιβύης, του Σουδάν και της Αιγύπτου.

Στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, ο ήλιος θα βρίσκεται περίπου πέντε μοίρες πάνω από τον ορίζοντα στο μέσο της έκλειψης — χαμηλά, αλλά αρκετά ψηλά για εντυπωσιακή θέα. Άλλες ξεχωριστές τοποθεσίες περιλαμβάνουν το Πορτ-ο-Πρενς, τα Μπαρμπάντος και την Ταμάλε στη βόρεια Γκάνα, όπου ο ήλιος θα βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Εκτός της ζώνης, μια μερική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας Νότιας Αμερικής.

Στις ΗΠΑ, θα παρατηρηθεί ένας εντυπωσιακός, μερικώς καλυμμένος ήλιος, με τη Νέα Υόρκη να βλέπει έκλειψη 34%, τη Βοστώνη 27% και το Κόνκορντ του Νιου Χάμσαϊρ 27%.

(Με πληροφορίες από Forbes)

