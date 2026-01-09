Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων λέει ότι μπορεί να έχει ανακτήσει ίχνη DNA που συνδέονται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι από ένα σχέδιο της εποχής της Αναγέννησης και ιστορικά οικογενειακά έγγραφα, ένα εύρημα που θα μπορούσε να ανοίξει νέες δυνατότητες για την αυθεντικοποίηση έργων τέχνης.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη ως προδημοσίευση στο bioRxiv και αναφέρθηκαν από το Science Magazine, αποτελούν μέρος του Leonardo da Vinci DNA Project (LDVP), μιας παγκόσμιας ερευνητικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2014.

Χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές τεχνικές λήψης δείγματος, οι ερευνητές συνέλεξαν βιολογικό υλικό από ένα αμφισβητούμενο σχέδιο με κόκκινη κιμωλία, γνωστό ως Holy Child, και από επιστολές του 15ου αιώνα που γράφτηκαν από έναν άνδρα συγγενή της οικογένειας του Λεονάρντο, σύμφωνα με το Science Magazine.

Η γενετική ανάλυση επικεντρώθηκε στο χρωμόσωμα Υ, το οποίο μεταβιβάζεται από την πατρική γραμμή. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το DNA που ανακτήθηκε από το σχέδιο και τα γράμματα ανήκαν στην ίδια απλοομάδα, E1b1b, μια γενεαλογική γραμμή που συνήθως συνδέεται με την Τοσκάνη, όπου γεννήθηκε ο Λεονάρντο το 1452.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι το DNA ανήκε στον ίδιο τον Λεονάρντο.

«Η διαπίστωση μιας αδιαμφισβήτητης ταυτότητας είναι εξαιρετικά περίπλοκη», δήλωσε ο David Caramelli, ανθρωπολόγος και ειδικός στο αρχαίο DNA στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και μέλος της έρευνας, όπως ανέφερε το περιοδικό Science.

Είπε ότι πολλά άτομα μπορεί να έχουν διαχειριστεί το έργο τέχνης τα τελευταία 500 χρόνια, μερικά από τα οποία θα μπορούσαν να μοιράζονται την ίδια γενετική καταγωγή.

Ο Λεονάρντο δεν άφησε άμεσους απογόνους και ο τόπος ταφής του στο Αμπουάζ της Γαλλίας διαταράχθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, χωρίς να αφήνει επιβεβαιωμένα λείψανα για άμεση γενετική σύγκριση.

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, οι επιστήμονες δημιούργησαν αλληλουχίες DNA από ζωντανούς άρρενες απογόνους του πατέρα του Λεονάρντο και ανέλυσαν οστά που ανακτήθηκαν από οικογενειακούς τάφους στην Τοσκάνη, ανέφερε το περιοδικό.

«Η γνώση εξακολουθεί να είναι αυτό που μετράει», δήλωσε ο Jesse Ausubel, περιβαλλοντικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, ο οποίος προηγουμένως ηγήθηκε ενός μεγάλου έργου για την καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, προσθέτοντας ότι τα βιολογικά δεδομένα θα μπορούσαν τελικά να συμπληρώσουν την κρίση των ειδικών.

«Είναι γνωστό ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποιούσε τα δάχτυλά του μαζί με τα πινέλα του ενώ ζωγράφιζε», είπε. «Έτσι, θα μπορούσε να είναι δυνατό να βρεθούν κύτταρα επιδερμίδας αναμεμειγμένα με τα χρώματα».

Διαβάστε επίσης:

Οι νικητές και οι ηττημένοι της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Ρωσική «Kompromat» με «επιλεκτικό μοντάζ» βλέπει το γραφείο του Χριστοδουλίδη πίσω από το βίντεο με τις μίζες

Axios: Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Αναζητούν σημάδια για πτώση του καθεστώτος