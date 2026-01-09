Axios: Οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Αναζητούν σημάδια για πτώση του καθεστώτος

Ιρανοί διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων την Πέμπτη, με εικόνες με κυβερνητικά κτίρια να φλέγονται να κάνουν τον γύρο του κόσμου και τις αρχές να εμποδίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι οι διαμαρτυρίες δεν είχαν επαρκή ενέργεια για να αμφισβητήσουν τη σταθερότητα του καθεστώτος, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios. Αλλά αυτή η άποψη επανεκτιμάται υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων.

«Οι διαμαρτυρίες είναι σοβαρές και θα συνεχίσουμε να τις παρακολουθούμε», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι διαμαρτυρίες έχουν αυξηθεί και εξαπλωθεί τις τελευταίες 12 νύχτες, με τη νύχτα της Πέμπτης να είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής.

Οδηγούνται κυρίως από την οικονομική αναταραχή της χώρας, η οποία έχει επιδεινωθεί εν μέσω της ανανεωμένης πίεσης του Προέδρου Τραμπ για αυστηροποίηση των κυρώσεων μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο.

Μερικά από τα πλήθη την Πέμπτη φώναζαν ανοιχτά για την πτώση του καθεστώτος, σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ένας μεταρρυθμιστής στο πλαίσιο του θεοκρατικού καθεστώτος, παραδέχτηκε τις τελευταίες ημέρες ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει λύσεις για την κρίση.

Διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας την Πέμπτη να μην βλάψουν ειρηνικούς διαδηλωτές, αλλά έκανε διάκριση μεταξύ ένοπλων ή βίαιων ταραχοποιών.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβαθμίζουν το μέγεθος των διαδηλώσεων. Εν τω μεταξύ, το διαδίκτυο σταμάτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εθνικό επίπεδο την Πέμπτη, σύμφωνα με το NetBlocks.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία εάν το Ιράν σκοτώσει διαδηλωτές.

Αλλά ήταν σχετικά συγκρατημένος όταν συζήτησε την κατάσταση κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Πέμπτη στο The Hugh Hewitt Show. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μερικοί από τους περισσότερους από 30 διαδηλωτές που σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής πέθαναν λόγω «προβλημάτων ελέγχου του πλήθους».

Αρνήθηκε επίσης να υποστηρίξει τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του Σάχη που εκθρονίστηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο Παχλαβί προσπάθησε να τραβήξει φώτα της δημοσιότητας και ζήτησε περισσότερες διαδηλώσεις στις 8 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή. «Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τους πάντες να βγουν έξω και θα δούμε ποιος θα βγει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν απαραίτητα «σωστό» να υποστηρίξει τον Παχλεβί.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες στο Ιράν το 2022 που αποδυνάμωσαν το καθεστώς αλλά δεν το έριξαν.

Ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες στην Ουάσινγκτον εκφράζουν την ελπίδα ότι, αυτή τη φορά, το καθεστώς πραγματικά θα πέσει.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος) κάλεσε τους Ιρανούς να κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες και τόνισε ότι ο Τραμπ θα τους υποστηρίξει. «Οι κακοποιοί, οι δικτάτορες, οι νταήδες και οι δολοφόνοι που αψηφούν τον Πρόεδρο Τραμπ δεν αντέχουν πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Κάντε το Ιράν Ξανά Μεγάλο», έγραψε στο X.

