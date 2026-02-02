Παρενέργειες στο ΠΑΣΟΚ από τη δημοσκοπική πτώση: Σκέφτονται ακόμα και… διαγραφές – Η πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης

Οι λεπτές ισορροπίες δεν έχουν τελειώσει για το ΠΑΣΟΚ καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να ανοίξει την συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Είναι δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ καθώς απαιτούνται διευρυμένες πλειοψηφίες. Η συζήτηση για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αναθεώρηση του άρθρου 16 που ανοίγει επίσημα το παράθυρο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διχάζει το ΠΑΣΟΚ που κορυφαία στελέχη του έχουν εντελώς αντικρουόμενες απόψεις.

Το πρέσινγκ που θα ασκήσει η κυβέρνηση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας. Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε ξεκάθαρα άλλωστε και στο προσκλητήριο που απεύθυνε το ΠΑΣΟΚ στις προοδευτικές δυνάμεις για συζήτηση με επίκεντρο την Συνταγματική Αναθεώρηση στο συνέδριο του. Την ώρα που κορυφαία στελέχη του κόμματος έλεγαν ότι είναι βέβαιο πως θα προσκληθούν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, με την Άννα Διαμαντοπούλου να αποκλείει την πρόσκληση της Πλεύσης Ελευθερίας, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ακόμα πάρει θέση.

Η καταφυγή σε πειθαρχικά μέτρα

Την ίδια ώρα το κακό κλίμα εξαιτίας της πτώσης στις δημοσκοπήσεις έφερε στο προσκήνιο σενάρια που έφταναν ακόμα και στη διαγραφή του Χάρη Δούκα. Οι τοποθετήσεις στελεχών που παράλληλα αποτελούν και συνομιλητές του Νίκου Ανδρουλάκη υπέρ της διαγραφής του Δημάρχου έβαλαν φωτιά στις συζητήσεις. Καθώς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί βασική αιτία για την πτώση των ποσοστών και την τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις, την συνεχή κριτική που του ασκεί δημοσίως ο Χάρης Δούκας, το σενάριο φάνηκε άκρως ρεαλιστικό.

Σε αυτή την φάση ωστόσο δεν υπάρχει πρόθεση να ληφθούν σκληρά μέτρα από την Χαριλάου Τρικούπη που θα οδηγήσουν σε διαγραφές. Υπάρχει ωστόσο ο σχεδιασμός να δοθεί ένα καθαρό μήνυμα για τις δηλώσεις που δημιουργούν εσωστρέφεια από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έτσι αναμένεται με την πρώτη ευκαιρία που θα έχει σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει να βγάλει εμμέσως πλην σαφώς τον λογαριασμό των ευθυνών στον Χάρη Δούκα και στον Παύλο Γερουλάνο. Παράλληλα τα ραντάρ του επιτελείου του Νίκου Ανδρουλάκη βρίσκονται διαρκώς στις τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων για να διαπιστώσουν αν είναι πρόθυμος να έρθει σε ρήξη. Στόχος είναι να φτάσει στη βάση του κόμματος ενόψει συνεδρίου το μήνυμα ότι ευθύνεται για την κακή εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Στο ΠΑΣΟΚ για να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα από τις δημοσκοπήσεις θα επισπεύσουν τις ανακοινώσεις που αφορούν τις επιτροπές διεύρυνσης, ψηφοδελτίων και συντονισμού των τομέων του κόμματος. Στόχος είναι με την γνωστοποίηση της επιστροφής πολλών στελεχών που είχαν εγκαταλείψει στο παρελθόν το κόμμα να βελτιωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό για αρχή. Και αυτή η εξίσωση ωστόσο είναι δύσκολη καθώς για την διεύρυνση χωρίς φίλτρα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Το πρόσωπο της Νίνας Κασιμάτη έχει γίνει το κόκκινο πανί των παπανδρεϊκών και όχι μόνο στελεχών που με δηλώσεις τους σπεύδουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο της επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ. Διαφωνίες υπάρχουν και για την στελέχωση των ψηφοδελτίων με τον Χάρη Δούκα να έχει προτείνει προκριματικές εκλογές μεταξύ των υποψηφίων και τον Νίκο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται απόλυτα αρνητικός στην πρόταση του.

