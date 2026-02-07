search
Το νήμα που συνδέει Σαμαρά και Τασούλα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2424
05/02/2026
samaras tasoulas

Τι κι αν ο Αντώνης Σαμαράς έχει «βγει στο αντάρτικο» κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Είναι πρώην πρωθυπουργός και ως τέτοιος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να περάσει την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου, στο πλαίσιο των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων της χώρας.

Πέραν του ότι θα ήταν faux pas του Τασούλα να προσπεράσει τον Μεσσήνιο πολιτικό, τους δύο συνδέει και μια σημαντική μορφή της ελληνικής Δεξιάς: ο λόγος για τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ο οποίος θεωρείται μέντορας και του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρώην πρωθυπουργού. Ο Κ. Τασούλας ήταν γραμματέας του, ενώ ο Α. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι έβλεπε τον Μετσοβίτη πολιτικό ως δεύτερο πατέρα του.

Εν πάση περιπτώσει, οι δύο άνδρες θα έχουν πολλά να συζητήσουν στη συνάντησή τους και μένει να φανεί αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του «γεφυροποιού» (ρόλο που στο παρελθόν είχε παίξει ο Ευάγγελος Αβέρωφ…) μεταξύ του Α. Σαμαρά και της «γαλάζιας» παράταξης.

Για την ιστορία (και τη σημειολογία…), να αναφέρουμε ότι μετά τον Σαμαρά ο Τασούλας έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

