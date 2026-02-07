search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.02.2026 16:42

Καρυστιανού: Η εισβολή, οι εισβολείς και η Χίος

07.02.2026 16:42
maria-karystianou

Για διαστρέβλωση των λεγομένων της κάνει λόγο για μια ακόμη φορά η Μαρία Καρυστιανού, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις.

Αναφερόμενη στην ανάρτησή της για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, με 15 νεκρούς, η Μαρία Καρυστιανού γράφει πως: «η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε… εισβολείς».

«Στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε… εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν», αναφέρει, τονίζοντας πως «μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός μας, ο,τιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων».

«Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!», αναφέρει μεταξύ άλλων.

