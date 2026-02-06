search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 20:27

Ιάσονας Αποστολόπουλος σε Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; – Οφείλετε να ανασκευάσετε»

06.02.2026 20:27
apostolopoulos karystianou – new

Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο, που προκάλεσε σάλο, καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, γνωστός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού,  ο διασώστης απαντά στα περί παράνομων εισβολέων που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, γράφοπντας επί λεξει «το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων ο ακτιβιστής, απευθύνοντας αμείλικτα ερωτήματα για τους πρόσφυγες και τα αιτήματα ασύλου και καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Αναλυτικά το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου:

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες δύο ετοιμόγεννες έγκυες  έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος; Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευόμενο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο; Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;

Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη «εισβολείς» δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;»

Διαβάστε επίσης:

Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Δύο αδέλφια οι «εγκέφαλοι» – Κατασχέθηκαν περί τις 800.000 ευρώ

Καλαμάτα: Κόντρα για σποτ του καρναβαλιού – Η αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του  -«Εκθέτει την πολη»

Ηλικιωμένος με άνοια οδηγούσε ανάποδα στην ΠΑΘΕ



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

lyriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Εθνική Λυρική Σκηνή: Το θέατρο ως γέφυρα για εφήβους μετανάστες και την κοινωνική τους ένταξη

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Στη Γερμανία ο πατέρας της, νέα έκκληση για πληροφορίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 11:26
trump zelenksy putin
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο σε Ρωσία και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου – «Θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει»

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Παιχνίδια «φωτιά» για 8η θέση και πλέι άουτ

plhmmyra (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για πλημμύρες Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί μετά την υπερχείλιση στα φράγματα της Βουλγαρίας

1 / 3