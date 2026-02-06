Ιάσονας Αποστολόπουλος σε Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; – Οφείλετε να ανασκευάσετε»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο, που προκάλεσε σάλο, καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, γνωστός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο διασώστης απαντά στα περί παράνομων εισβολέων που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, γράφοπντας επί λεξει «το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».
«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων ο ακτιβιστής, απευθύνοντας αμείλικτα ερωτήματα για τους πρόσφυγες και τα αιτήματα ασύλου και καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.
«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες δύο ετοιμόγεννες έγκυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος; Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευόμενο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο; Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;
Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη «εισβολείς» δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;»
