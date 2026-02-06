Ιάσονας Αποστολόπουλος σε Μαρία Καρυστιανού: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; – Οφείλετε να ανασκευάσετε»

Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο, που προκάλεσε σάλο, καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, γνωστός ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο διασώστης απαντά στα περί παράνομων εισβολέων που ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού, γράφοπντας επί λεξει «το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».



«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων ο ακτιβιστής, απευθύνοντας αμείλικτα ερωτήματα για τους πρόσφυγες και τα αιτήματα ασύλου και καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Αναλυτικά το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου:

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες δύο ετοιμόγεννες έγκυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος; Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευόμενο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο; Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;

Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη «εισβολείς» δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;»

