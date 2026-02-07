Ο Καρανίκας εμφανίστηκε στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, νυν “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

Μία παρουσία έκπληξη είχε το συνέδριο του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, που γίνεται αυτό το σαββατοκύριακο.

Στους διαδρόμους εμφανίστηκε ο Νίκος Καρανίκας, εκ των πρώτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ακολουθήσει τον Κασσελάκη μετά την καθαίρεσή του από την αρχηγία της Κουμουνδούρου και στη συνέχεια στο πολιτικό του εγχείρημα.

Κανείς όμως δεν γνωρίζει να πει αυτή την ώρα – πλην του ίδιου του Κασσελάκη – εάν ο Καρανίκας επέστρεψε κανονικά στο κόμμα ή απλά επισκέφτηκε το συνέδριο. Στο οποίο σημειωτέον αλλάζει όνομα το κόμμα και από Κίνημα Δημοκρατίας γίνεται Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Διαβάστε επίσης:

Γεροβασίλη και Καραμέρος στα Γιάννενα για το βιβλίο του Τσίπρα

Ο Νίκος Μωραΐτης σχολιάζει την αλλαγή ονόματος που κάνει στο κόμμα του ο Κασσελάκης – «Το σούσι βρωμάει από το κεφάλι»

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη…