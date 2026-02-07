Αλλάζει όνομα στο «Κίνημα Δημοκρατίας» ο Στέφανος Κασσελάκης: Προτείνει «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»

Την αλλαγή του ονόματος του κόμματος από «Κίνημα Δημοκρατίας» σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» πρότεινε στο έκτακτο συνέδριο ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Δεν χρειαζόμαστε άλλη ανακύκλωση προσώπων. Ούτε δεξιά της ανισότητας. Ούτε κέντρο της αδράνειας. Ούτε αριστερά της νοσταλγίας. Με ταυτότητα. Με όνομα. ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», επισήμανε στην ομιλία του.

«Εμπνεόμαστε από τον Ούλοφ Πάλμε, από τον Μπέρνι Σάντερς, από τον Μπαράκ Ομπάμα, από τη μεγάλη οικογένεια των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.

«Το διακύβευμα δεν είναι απλώς ποιος θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη»

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αντέχουμε.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι».

«Το διακύβευμα του επόμενου χρόνου δεν είναι απλώς ποιος θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη.

Είναι ποιος θα συγκρουστεί με ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας – δεξιόστροφο και

αριστερόστροφο – που εδώ και χρόνια υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

Το 2027 δεν θα είναι απλώς μια εκλογική αναμέτρηση. Θα είναι η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης όπως τη γνωρίσαμε και να ανοίξει μια νέα περίοδος Δημοκρατίας, αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας. Και το αύριο που θα έρθει ΤΟΤΕ, αρχίζει ΤΩΡΑ».

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης απαιτεί σχέδιο και χρόνο – «Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους» – 7 ρήξεις με τα συμφέροντα

Έκτακτο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας 7 και 8 Φεβρουαρίου (Live)

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών