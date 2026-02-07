search
07.02.2026 14:30

Έκτακτο Συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας 7 και 8 Φεβρουαρίου – Ο χαιρετισμός του Ολλανδού πρωθυπουργού (Live)

07.02.2026 14:30
6840757 (1)

Με άρωμα Ευρώπης ξεκίνησαν οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελακη. Της ομιλίας του θα προηγηθεί ο χαιρετισμός- μέσω βίντεο- του νέου πρωθυπουργού της Ολλανδιας Ρομπ Γετεν.

Ο συνομήλικος του Στέφανου Κασσελάκη πολιτικός, είχε προγραμματίσει να έρθει στην Αθήνα όμως οι διαπραγματεύσεις  με τους εταίρους του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης δεν επέτρεψαν το ταξίδι.

«Οπως έδειξε και το κόμμα μου είναι  δυνατό με θετική καμπάνια να κερδίζεις στις εκλογές νικώντας τον λαϊκισμό και την Ακροδεξιά. Οι Ευρωπαίοι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο νικητής των εκλογών στην Ολλανδία.

Μετά τον χαιρετισμό του Γετεν θα ανεβεί στο βήμα ο Γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ευρωβουλευτής Σαντρο Γκοζι ο οποιος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα μαζί με το επιτελείο του.
Αυτή την ώρα στο βήμα ο Στεφανος Κασσελάκης.

