Αλέξης Τσίπρας: Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» – Δείτε LIVE

Με τη συγκίνηση που νιώθει όταν επισκέπτεται την Ήπειρο ξεκίνησε την ομιλία του από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε σε όσους μίλησαν για το βιβλίο του πριν καν εκδοθεί.

«Η Ήπειρος, αυτός ο πανέμορφος τόπος, συνδέεται σήμερα με όλη τη χώρα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι υπόδειγμα της Ελλάδας που θέλουμε. Έχει μοναδικό φυσικό τοπίο, πλούσια παράδοση στις τέχνες και στα γράμματα, δημιουργικούς ανθρώπους, είναι ένας κρίσιμος κόμβος διασύνδεσης της χώρας μας με τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική χερσόνησο», είπε.

»Και όμως, δεν ευημερεί. Φυτοζωεί. Ερημώνει. Εσείς το ξέρετε καλύτερα κι από μένα κι από τις στατιστικές απογραφές. Το ζείτε. Και αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο την Ήπειρο. Αφορά σχεδόν όλη την ύπαιθρο. Και γεννάει ένα υπαρξιακό ερώτημα: Ποιο θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας; Θα είναι μια χώρα των ξενιτεμένων, με ερειπωμένα χωριά, φυσικές καταστροφές και ένα γενικό αίσθημα διάλυσης του κοινωνικού ιστού, ή μια χώρα όπου το να μεγαλώνεις στο Αθαμάνιο και στο κάθε Αθαμάνιο, θα σου προσφέρει συγκρίσιμες δυνατότητες με το να ζεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη;».

Ποιοι μίλησαν για την «Ιθάκη»

Εκτός από τον στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Μιχάλη Καλογήρου, για το βιβλίο μίλησαν ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ.

Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ακόμη οι:

Μαρία Κατσουλίδη

Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

Δημήτρης Κιτσικόπουλος

Ηλ. Μηχανικός, Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy

