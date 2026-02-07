search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:47
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

07.02.2026 12:07

Αλέξης Τσίπρας: Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» – Δείτε LIVE

07.02.2026 12:07
tsipras_olympio

Με τη συγκίνηση που νιώθει όταν επισκέπτεται την Ήπειρο ξεκίνησε την ομιλία του από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε σε όσους μίλησαν για το βιβλίο του πριν καν εκδοθεί.

«Η Ήπειρος, αυτός ο πανέμορφος τόπος, συνδέεται σήμερα με όλη τη χώρα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι υπόδειγμα της Ελλάδας που θέλουμε. Έχει μοναδικό φυσικό τοπίο, πλούσια παράδοση στις τέχνες και στα γράμματα, δημιουργικούς ανθρώπους, είναι ένας κρίσιμος κόμβος διασύνδεσης της χώρας μας με τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική χερσόνησο», είπε.

»Και όμως, δεν ευημερεί. Φυτοζωεί. Ερημώνει. Εσείς το ξέρετε καλύτερα κι από μένα κι από τις στατιστικές απογραφές. Το ζείτε. Και αυτό προφανώς δεν αφορά μόνο την Ήπειρο. Αφορά σχεδόν όλη την ύπαιθρο. Και γεννάει ένα υπαρξιακό ερώτημα: Ποιο θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας; Θα είναι μια χώρα των ξενιτεμένων, με ερειπωμένα χωριά, φυσικές καταστροφές και ένα γενικό αίσθημα διάλυσης του κοινωνικού ιστού, ή μια χώρα όπου το να μεγαλώνεις στο Αθαμάνιο και στο κάθε Αθαμάνιο, θα σου προσφέρει συγκρίσιμες δυνατότητες με το να ζεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη;».

Ποιοι μίλησαν για την «Ιθάκη»

Εκτός από τον στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Μιχάλη Καλογήρου, για το βιβλίο μίλησαν ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ. 

Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν ακόμη οι:

Μαρία Κατσουλίδη
Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής

Δημήτρης Κιτσικόπουλος
Ηλ. Μηχανικός, Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy

APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

