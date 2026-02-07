search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 03:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 13:07

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

07.02.2026 13:07
plevris

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε από τα Γιάννενα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επισκέπτεται δομές Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την τραγωδία στη Χίο είπε: «Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται. Από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα. Από κει και πέρα, άντρες και γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορα μας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής, προστατεύει τα σύνορα και αντίστοιχα, σώζει κόσμο. Και είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο υπουργός επισήμανε επίσης, ότι είναι πολύ λυπηρό, το γεγονός οτι κάποιοι, αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, καθώς δίνουν καθημερινά μάχη για να προστατεύσουν τα σύνορά της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας: Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» – Δείτε LIVE

Το «στοίχημα» της αναθεώρησης, η επιλογή Μητσοτάκη για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη ως εισηγητή και η χαμένη συναίνεση

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 02:07
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

1 / 3