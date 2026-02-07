Τσίπρας: Η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης απαιτεί σχέδιο και χρόνο – «Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους» – 7 ρήξεις με τα συμφέροντα

Το μήνυμα πως δεν απευθύνεται στους «βολεμένους», αλλά στους πολλούς έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο μίας ακόμη παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη».

Από τα Ιωάννινα ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι το εγχείρημά του μάλλον δεν είναι προ των πυλών: «Η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, απευθυνόμενος σε μια «ανυπόμονη», όπως είπε, ακροάτρια από το κοινό, ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ζήτημα το πότε, είναι ζήτημα το πώς, είναι ζήτημα το πόσο αποφασισμένοι είμαστε».

«Πάνω από όλα» συμπλήρωσε, η προσπάθεια αυτή «απαιτεί όραμα και έμπνευση». «Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα». Και τόνισε πως απέναντι στο δίλημμα που θέτει η κυβέρνηση στα 4/5 της κοινωνίας με τη πολιτική της ακρίβειας και των ανισοτήτων, δηλαδή «Ζωή ή επιβίωση;», ο ίδιος επιλέγει το πρώτο.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε εκ νέου ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και το πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων άσκηση σφοδρή κριτική για τη «φθηνή ανάπτυξη» και στο συνακόλουθο εργασιακό καθεστώς, που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «χωρίς ελέγχους, χωρίς κανόνες» και που η κοινωνία πληρώνει με τραγωδίες – αναφορά για το δυστύχημα στη Βιολάντα και την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα.

Παρουσιάζοντας την απάντησή του στο καθεστώς διαφθοράς και αδιαφάνειας όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες, αλλά και το οικονομικό μοντέλο έκανε λόγο για χώρα των απευθείας αναθέσεων, των ολιγοπωλίων και των καρτέλ παντού, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στα τρόφιμα.

Συνταγματική αναθεώρηση: «Μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα;»

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μεταξύ άλλων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, διερωτώμενος με νόημα: «μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα;». «Αν όχι», είπε, «τότε ούτε ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις Συνταγματικές προβλέψεις για τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ή τη συναινετική εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας. Ας μην κοροϊδευόμαστε».

Αξίζει να σημειωθεί πως προέτρεψε τις προοδευτικές δυνάμεις να μην δώσουν τη συναίνεσή τους στην κυβέρνηση – αιχμή ουσιαστικά για το ΠΑΣΟΚ.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις, όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη, αλλά οφείλουν να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη.

Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης».

«Απευθύνομαι στους νέους αγρότες και εργαζόμενους, στους πολλούς, όχι στους βολεμένους»

Επίσης, κατέθεσε 7 προτάσεις για το μέλλον της υπαίθρου και της περιφέρειας, με φόντο την Ήπειρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής του, ξεκαθαρίζοντας ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποιο όχι.

Απευθύνεται λοιπόν όπως είπε στους αγρότες και ειδικά στους νέους αγρότες, στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες, τους εργάτες και τις εργάτριες, τους νέους επιστήμονες. Και «στους ανθρώπους που πήραν την απόφαση να μείνουν ή να γυρίσουν στον τόπο τους, να δραστηριοποιηθούν σε κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, και δεν την παλεύουν άλλο βλέποντας τα λεφτά να πηγαίνουν σε κάθε λογής πιθανούς και απίθανους αεριτζήδες».

Και ξεκαθάρισε: «Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους. Αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν και που τους υπηρετεί. Εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές».

Οι 7 προτάσεις του, που σύμφωνα με τον ίδιο απαιτούν και ρήξεις με τα κατεστημένα συμφέροντα στους αντίστοιχους τομείς, «που έχουν συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι» αφορούν στα εξής πεδία:

· Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.

· Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας.

· Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών

· Τεχνολογική αυτονομία.

· Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.

· Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες.

· Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου

Οι τρεις πτυχές του μεταναστευτικού – «Όχι» συγκάλυψη και στη Χίο

Με αφορμή το ναυάγιο στη Χίο, που έφερε στο προσκήνιο ξανά το μεταναστευτικό ζήτημα, σημείωσε πως αυτό έχει τρεις διαστάσεις. Πρόκειται, είπε για «αξιακό ζήτημα» όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, για «ζήτημα ασφάλειας» – ο έλεγχος των συνόρων απέναντι στα δίκτυα διακινητών – αλλά και ζήτημα οικονομίας – το έλλειμμα εργατικού δυναμικού και την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Όσον αφορά την τραγωδία στην Χίο, τόνισε πως «πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε». «Όχι άλλη συγκάλυψη, όπως στην Πύλο, αυτή τη φορά στη Χίο» ανέφερε.

