«Τέλος η λάσπη!»: Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν

Την οργή του Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσε δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν και αναφέρει πως ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημέρωσε, μία μέρα μετά το δημοψήφισμα του 2015 την Deutsche Bank και εκείνη τον Έπσταϊν.

«Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Έπσταϊν. Τελεία. Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως “αποκάλυψη” ή δήθεν “σκοτεινή διαδρομή” την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί», αναφέρει στην οργισμένη ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Παπανδρέου.

«Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης. Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία», τονίζει.

Ολόκληρη η ανάρτηση Παπανδρέου:

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!»

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «παλάτι», το ΝΑΤΟ και το νέο «επεισόδιο» με διαδηλωτές σε νοσοκομείο της Λευκάδας

Την κληρονομιά της ΝΔ θέλει ο Σαμαράς και όχι αποκόμματα…

Ο Καρανίκας εμφανίστηκε στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, νυν “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”