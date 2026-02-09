Τα… ζυγίζει η κυβέρνηση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Όπως έγινε γνωστό μέσα στο Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ελλάδα να συμμετάσχει στο διαβόητο Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν πει όχι στο συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει δομές και φορείς του ΟΗΕ.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι στο Μαξίμου – μετά την πρόταση Τραμπ – το… ζυγίζουν το πράγμα και ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Από τη μία, η Αθήνα θα ήθελε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από την άλλη, αναγνωρίζουν ότι το σχέδιό του αποτελεί άλλη μια αμφισβήτηση στο διεθνές status quo και στην «παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης έχει ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις για τις 19 του μήνα, καθώς έχει προσκληθεί σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί από τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, οπότε ένα πιθανό «όχι» είναι δικαιολογημένο. Ίδωμεν…

