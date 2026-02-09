Γεωργιάδης απαντάει σε Βενιζέλο: «Ή συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ ή νέες εκλογές» (video)

Κατηγορηματικός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον Ευάγγελο Βενιζέλο που ζήτησε μια ξεκάθαρη θέση από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «αγαπητέ Ευάγγελε Βενιζέλε, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου.

Στέλνω μήνυμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας εσείς τι θα κάνετε».

«Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ξανά εκλογές» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση με τον Βελόπουλο.

Δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με κάποιον που έχεις θεμελιωδεις διαφορές. Ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο, δεν έχει υπάρξει ποτέ δεξιός στη ζωή του.

Ούτε σήμερα είναι δεξιός, ούτε ήταν. ΠΑΣΟΚ του Αντρέα ήταν. Εμείς πιστεύουμε στη Δύση και στην ΕΕ, ο Βελόπουλος πιστεύει στη Ρωσία την Κίνα και το Ιράν»

Όπως είπε, πάντως, «πιστευώ ότι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν δουλεύουν, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δουλεύουν γιατί δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας.

Αν όμως το μεγάλο αφεντικό ο ελληνικός λαός μας διατάξει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να το προσπαθήσουμε».

Μιλώντας, τέλος, για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως «με όλους καλά στην πολιτική δεν μπορείς να τα έχεις, η κυρία Καρυστιανού θέλει και να λέει για εισβολείς και να την ψηφίζουν οι αριστεροί. Αυτό δεν γίνεται».

