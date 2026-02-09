Με Καρκούλια, Μαδεμλή, Κύρτσο και… Ζαγοράκη η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Μεταγραφές, που δεν την λες και… «αεροδρομίου», ανακοινώνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αιφνίδιας διεύρυνσης που επιχειρεί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τη δημοσκοπική υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων και υπό το φόβο απώλειας της δεύτερης θέσης στα γκάλοπ.

Η επιχείρηση «διεύρυνση» ανακοινώνεται ενόψει του συνεδρίου τον Μάρτιο και στόχο έχει να προσελκύσει στελέχη όλων των «βαθμίδων» σε όλη την Ελλάδα, ώστε να δοθεί μία αίσθηση «συμπαράταξης».

Ωστόσο, ακόμα δεν είναι βέβαιο εάν θα περιλαμβάνονται πρωτοκλασάτα ονόματα – πάντως νυν βουλευτές δεν θα είναι στον κατάλογο.

Μεταξύ των ονομάτων που κυκλοφορούν είναι δύο στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μαδεμλής και η Ζωή Καρκούλια.

Και οι δύο προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ, ενώ στη «μάχη» με τον Στέφανο Κασσελάκη και το συνέδριο παρωδία στο Γκάζι, η κυρία Καρκούλια είχε πρωταγωνιστήσει εκ μέρους της Κουμουνδούρου – στη συνέχεια προφανώς δεν εκτιμήθηκε η προσπάθειά της από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Επίσης επιστρέφουν πασοκογενείς του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μάρκος Μπόλαρης, ο Τάκης Κορμάς.

Αναμένεται ακόμα να ανακοινωθεί ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, Γιώργος Κυριακόπουλος.

Για να δοθεί η αίσθηση ότι η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη, λέγεται ότι θα επιστρέψει ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου που είχε πάει στο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου πέρσι στις ευρωεκλογές, ενώ η έκπληξη ακούει στο όνομα του Γιώργου Κύρτσου, που δείχνει να… ψάχνεται για την επόμενη πολιτική στέγη του, μετά τις περιπέτειές με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη, αλλά και ένα φευγαλέο φλερτ με ΣΥΡΙΖΑ και Στέφανο Κασσελάκη.

Πιθανόν με αυτή τη διεύρυνση να οριστικοποιηθεί και η σύμπλευση με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, άλλοτε ευρωβουλευτή της ΝΔ, που πάντως στις περσινές ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης θα ανακοινώσουν την σύνθεση της λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα.

