Επιτροπή διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ – Σκανδαλιδης επικεφαλής, κυριαρχούν πρώην Συριζαίοι

Στις 11.30 στη Χαριλάου Τρικούπη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης θα ανακοινώσουν την σύνθεση της. Θα αποτελείται από 30-35 στελέχη που στην πλειοψηφία τους θα επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ από άλλα κόμματα αλλά και από πρόσωπα που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους και δεν είχαν στο παρελθόν συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ.

Στις ανακοινώσεις αυτές δεν θα εμπεριέχονται εν ενεργεία βουλευτές, ωστόσο θα δίνεται το μήνυμα που επιθυμεί η Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό δεν είναι άλλο από το ότι τα στελέχη του χώρου και κυρίως τα προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ που το βλέπουν ως κορμό της κεντροαριστεράς και όχι στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Άμεσα θα προγραμματιστεί η εκδήλωση της Επιτροπής στην Αθήνα και έπειτα θα ακολουθήσουν παρόμοιες σε όλη την χώρα, προκειμένου οι διεργασίες να αποτυπώσουν την κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στον χώρο ενόψει και της επικείμενης ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Το αποτύπωμα της διεύρυνσης είναι πολύ σημαντικό για τον Νίκο Ανδρουλάκη καθώς θεωρείται από τον ίδιο ως βασική διέξοδος από το κλίμα της εσωστρέφειας που κατατρέχει εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ, με συνέπεια να καταγράφει όλο και χαμηλότερες δημοσκοπικές πτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη για την κοπή της πίτας του κόμματος και έπειτα για την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρίχνει όλες του τις δυνάμεις προκειμένου ο φακός της επικαιρότητας να φύγει από τις αναταραχές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και να εστιάσει στις δράσεις του κόμματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο επιστρατεύει και τα social media αναδεικνύοντας μέσα από αναρτήσεις του θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως το κυκλοφοριακό και το στεγαστικό. Με δεδομένο πάντως ότι εντός της εβδομάδας συνεδριάζουν τα όργανα της ΚΟΕΣ για τα διαδικαστικά του συνεδρίου αλλά και σε κορυφαίο επίπεδο με όλους τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, μόνο εύκολες δεν είναι οι ισορροπίες.

Οι συγκρούσεις είτε για ψηφίσματα που αφορούν το συνέδριο, είτε για τον τρόπο που θα εκλεχθούν οι σύνεδροι θεωρούνται βέβαιες. Η ένταση τους θα κρίνει αν το ΠΑΣΟΚ θα οδεύσει στις συνεδριακές του διαδικασίες στις 27-29 Μαρτίου με εμπόλεμες συνθήκες ή προοπτική να βγει από την εσωστρέφεια. Το ίδιο καθοριστικές θα είναι και οι επόμενες δημοσκοπήσεις καθώς αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει στο συνέδριο δεύτερο θα έχει μπροστά του το καλό σενάριο. Αν είναι τρίτο τότε πέρα από την σκληρή κριτική που θα δεχθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις επιδόσεις του κόμματος, θα φουντώσουν και τα σενάρια που θα υποστηρίζουν ότι η τρίτη θέση που θα το αποκαθηλώνει από την δεύτερη του εναλλακτικού πόλου στη ΝΔ, ανοίγει τον δρόμο της συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Ήδη στελέχη άλλων κομμάτων, όπως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς έχουν εμμέσως πλην σαφώς υπογραμμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ τρίτο θα μπορούσε να γίνει εταίρος της ΝΔ εφόσον δεν προχωρά σε μια δέσμευση περί του αντιθέτου μέσω ψηφίσματος στο συνέδριο του. Με αυτά τα δεδομένα ο Φεβρουάριος φέρνει δύσκολη και πολυπαραγοντική εξίσωση για το ΠΑΣΟΚ.

