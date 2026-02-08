Χαρίτσης: «Ο ρατσιστικός λόγος δεν είναι απλώς ξέσπασμα μίσους, είναι πολιτικό εργαλείο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Όταν οι μετανάστες βαφτίζονται απειλή, οι πνιγμένοι παράπλευρη απώλεια, τα παράνομα pushbacks φύλαξη συνόρων, τότε ο εκφασισμός της δημόσιας σφαίρας είναι το άλλοθι της κυβέρνησης για να συνεχίσουν να υπάρχουν νεκροί χωρίς πολιτικό κόστος», τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για την τραγωδία στη Χίο.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίαζε τα πιο φλέγοντα σημεία της πολιτικής επικαιρότητας, ενώ για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο και τα ρατσιστικά σχόλια που ακούστηκαν στον απόηχο της τραγωδίας πρόσθεσε ότι «ο ρατσιστικός λόγος δεν είναι απλώς ξέσπασμα μίσους. Είναι πολιτικό εργαλείο. Μια εξουσία κυβερνά πάντα ευκολότερα πάνω στον φόβο παρά στη λογοδοσία. Όσο τον συνηθίζουμε, τόσο λιγότερο θα μας σοκάρουν οι επόμενοι νεκροί».
«Ας είμαστε ειλικρινείς: η χώρα δεν πάσχει από Σύνταγμα. Πάσχει από διακυβέρνηση. Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Μια εξουσία που για χρόνια παρακάμπτει τους κανόνες, εργαλειοποιεί τους θεσμούς και μετατρέπει τη Βουλή σε ασπίδα ευθυνών δεν μπορεί να εμφανίζεται ως εγγυήτρια της συνταγματικής τάξης. Δεν διαθέτει το κύρος, την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη για μια τόσο σημαντική θεσμική διαδικασία», είπε στη συνέχεια για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Καλημέρα σε όλες και όλους, αυτές είναι οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.
1.«Έξω οι ανθέλληνες»
«Να τους πάρεις σπίτι σου». «Εισβολείς». «Λάθρο». «Είστε σκουπίδια της Αριστεράς». «Ουστ».
Αυτές είναι κάποιες –στην πραγματικότητα οι πιο ευγενικές— εκδοχές των σχολίων που ακούστηκαν μετά το μακελειό στη Χίο απέναντι σε όσους μιλήσαμε για έγκλημα και ζητήσαμε διερεύνηση της υπόθεσης.
Κάτω από τη δική μου ανάρτηση το ίδιο βράδυ που στη Χίο μετρούσαν νεκρούς και τραυματίες γράφτηκαν εκατοντάδες δηλητηριώδη, ρατσιστικά, γεμάτα μισανθρωπισμό σχόλια.
Αυτός ο λόγος είναι πια παντού. Συμπιέζει την πραγματικότητα σε μίσος, φόβο και θυμό ώστε να χωρά σε ένα σχόλιο. Μετατρέπει σύνθετα ζητήματα σε έναν πρόχειρο ηθικό πόλεμο: οι λογικοί που υποφέρουν απέναντι στους βολεμένους ευαίσθητους. Εμφανίζεται ως κοινή λογική και αυθόρμητη αγανάκτηση.
Είναι ρατσισμός. Που θέλει να λέγεται ρεαλισμός.
Και υπηρετεί άψογα την πολιτική της αποτροπής.
Όταν οι μετανάστες βαφτίζονται απειλή, οι πνιγμένοι παράπλευρη απώλεια, τα παράνομα pushbacks φύλαξη συνόρων, τότε ο εκφασισμός της δημόσιας σφαίρας είναι το άλλοθι της κυβέρνησης για να συνεχίσουν να υπάρχουν νεκροί χωρίς πολιτικό κόστος.
Μαζί του δουλεύει και το οικοσύστημα των fake news και των εντυπώσεων — όπως το «Εμείς πιστεύουμε το Λιμενικό, εσείς τους διακινητές» του Υπουργού κ. Πλεύρη.
Υπερβολές, ψευδείς ειδήσεις, κατασκευασμένες ιστορίες εγκληματικότητας που ανακυκλώνονται για να συντηρούν τον φόβο και να πειθαρχήσουν συναισθηματικά.
Ο ρατσιστικός λόγος δεν είναι απλώς ξέσπασμα μίσους.
Είναι πολιτικό εργαλείο. Μια εξουσία κυβερνά πάντα ευκολότερα πάνω στον φόβο παρά στη λογοδοσία.
Όσο τον συνηθίζουμε, τόσο λιγότερο θα μας σοκάρουν οι επόμενοι νεκροί.
