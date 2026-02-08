Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο – Να αναγκάσει funds και servicers να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Την αναγκαιότητα να υπάρξει εγκύκλιος με την οποία να υποχρεωθούν τα funds να επιστρέψουν τα χρήματα ή να προχωρήσουν σε αντιλογισμό των επιπλέον ποσών «που έχουν εισπράξει από τα ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα», μετά την πρόσφατη απόφαση του Άρειου Πάγου, τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Mega, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση «δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο».

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα «κόκκινα δάνεια», υπογράμμισε ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά έως τώρα 53.000 οφειλέτες που έχουν υπαχθεί», ενώ το 2020 στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρας έλεγε ότι θα μπουν 500.000 άμεσα και 180.000 τον πρώτο χρόνο. «Έχουν περάσει έξι χρόνια. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει τα 250 δισ.», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις για όλους οριζόντια και με πρόβλεψη να χωρίζεται η οφειλή: 70% που θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήριο, αν έχει πληρώσει και είναι εμπρόθεσμος ο οφειλέτης, να απαλλάσσεται από το 30%. «Έχουμε προτείνει να περιοριστεί η ευθύνη των εγγυητών στα δάνεια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει προτείνει απαλλαγή και περιορισμό της ευθύνης σε ένα βαθμό των εγγυητών», είπε.

«Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα επιτόκια στα «κόκκινα δάνεια», είπε ότι «αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, εδώ και δύο χρόνια, που η κυβέρνηση αρνιόταν να την υλοποιήσει». Ανέφερε ότι «ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να υπολογίζεται, για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του ΠΑΣΟΚ (νόμος 3869/2010), το επιτόκιο στη μηνιαία δόση και όχι στη συνολική οφειλή, όπως παράνομα έκαναν τράπεζες και funds».

«Ρωτάω τον υπουργό», συνέχισε, «έχουν ετοιμάσει εγκύκλιο για να υποχρεωθούν τα funds και οι servicers να προχωρήσουν σε αντιλογισμό των επιπλέον ποσών που έχουν εισπράξει από τα ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα;».

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αναφέροντας ότι στα 400 ευρώ, με τη χθεσινή απόφαση, η δόση είναι 420 ευρώ, ενώ η δόση που έως τώρα επέβαλαν τα funds ήταν 620 ευρώ. «Εδώ υπήρχε μια ληστρική, παράνομη, καταχρηστική πρακτική», σημείωσε.

Ανάγκη για άμεση δράση

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε την ανάγκη για άμεση δράση, υπογραμμίζοντας πως έχουμε μια δικαστική απόφαση και ανθρώπους οι οποίοι έως τώρα υποχρεώθηκαν να πληρώσουν ληστρικά επιτόκια που κρίθηκαν παράνομα. «Κάποιοι από αυτούς απεντάχθηκαν από το νόμο επειδή τα funds τους είπαν “δεν πληρώνεις το ληστρικό επιτόκιο, σε βγάζουμε από το νόμο”, κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να πληρώνουν», είπε.

Σημείωσε ακόμη την ανάγκη «να μην αναγκαστούμε να πάμε σε νέα γενιά δικαστηρίων για να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω», αλλά «να υπάρξει μια εγκύκλιος και τα funds να υποχρεωθούν ή να προχωρήσουν σε αντιλογισμό ή να επιστρέψουν χρήματα». «Είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο η κυβέρνηση», τόνισε.

Υπερασπιζόμενος τον νόμο 3869/2010 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «επιβεβαιώθηκε πως ακόμα και στην οικονομική κρίση του 2010, με τις τράπεζες απέναντι, το ΠΑΣΟΚ έφερε έναν νόμο ο οποίος στήριξε την κοινωνία».

Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι «αυτά που προτείνουμε και για τους εγγυητές και για το θέμα των τόκων δεν έχουν κάποιο δημοσιονομικό κόστος». «Άρα, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι από αυτά έχει δημοσιονομικό κόστος και αν θεωρεί ότι το συμφέρον της οικονομίας ταυτίζεται με το συμφέρον αποκλειστικά των funds. Μέχρι στιγμής φαίνεται η πολιτική της να τα ταυτίζει», σχολίασε.

«Ρωτάμε αν θα πάρουν πρωτοβουλίες ώστε να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν εισπράξει τα funds και οι servicers. Αυτή είναι η ιστορία», κατέληξε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

