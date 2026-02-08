«Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»: Πέρασε η πρόταση Κασσελάκη για το νέο όνομα

Δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία έγινε η πρόταση Κασσελάκη για αλλαγή ονόματος του Κινήματος Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Το όνομα που πρότεινε χθες πρώτη μέρα του έκτακτου συνεδρίου ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, «πέρασε» και πλέον η τελική απόφαση θα ληφθεί/επικυρωθεί με δημοψήφισμα των μελών που θα διεξαχθεί εσωκομματικά το επόμενο διάστημα.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του έκτακτου συνεδρίου, εξελέγησαν από το συνέδριο οι δυο αντιπρόεδροι του κόμματος που είναι οι Θεοδώρα Τζάκρη, δικηγόρος και βουλευτής Πέλλας, και η Μυρτώ Κοροβέση, με εξειδίξευση στο Εργατικό Δίκαιο, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής.

