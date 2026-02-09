Μητσοτάκης – Ερντογάν: Μια συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες – Παγίδες και αγκάθια 

Κάτω από μια μάλλον προβληματική συγκυρία αφού η Τουρκική πλευρά έχει εκδώσει παράτυπες NAVTEX διαρκείας με τις οποίες ζητά από την ελληνική πλευρά να συνεννοείται µαζί της για το πού θα κάνει έρευνες και ασκήσεις στο Αιγαίο, αλλά και NOTAM , µε την οποία εγκαλεί την Ελλάδα, επειδή διεξάγει δήθεν παράνοµα αεροπορικές ασκήσεις βορειοδυτικά της Καρπάθου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη στην Άγκυρα με τον Ταγιπ Ερντογαν.

Η Αθήνα εμφανίζεται να μην έχει μεγάλες προσδοκίες για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και βασική επιδίωξη είναι να μην υπάρξει κάποιος αιφνιδιασμός από την άλλη πλευρά, από την στιγμή που η ημερησία διάταξη της συζήτησης έχει αποφασιστεί.

Η τακτική της ελληνικής πλευράς με λίγα λόγια είναι «διατηρούμε ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας, ώστε οι εντάσεις να μην καταλήγουν σε κρίσεις».

Όπως μάλιστα διευκρίνιζαν διπλωματικοί κύκλο δεν υπάρχει καμμία συζήτηση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ούτε πρόκειται να υπογραφεί κάτι «θεαματικό», π.χ. µια νέα «∆ιακήρυξη των Αθηνών», στο πλαίσιο του ΑΣΣ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διατηρηθεί η ηρεμία σε θάλασσα και αέρα και ο διάλογος να μένει «ζωντανός» ώστε να αποκλιμακώνονται οι εντάσεις και οι κρίσεις.

Αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης σημειώνουν ότι η αίσθηση που έχει αποκομίσει η Αθήνα στις επαφές που έχει σε ανώτερο επίπεδο, για την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, είναι ότι και η Άγκυρα κινείται σε αυτή τη λογική.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε επίπεδο δηλώσεων η Άγκυρα εμφανίζεται να μην ανεβάζει τους τόνους.

Μόνο το υπουργείο Άμυνας απέρριψε τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το δικαίωμα της Ελλάδος στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ., όποτε το κρίνει σκόπιμο, με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και να υπενθυμίζει ότι η Τουρκία λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Η Αθήνα απορρίπτοντας το αφήγημα αυτό επισημαίνει ότι «Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή «κόκκινων γραμμών»».

«Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των «γκρίζων ζωνών» ή οποιαδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξη του εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της έντασης από την Τουρκία.

«Το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμιση χρόνια» υπογραμμίζουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, αναφέροντας στη μείωση της παραβατικότητας σε αέρα και θάλασσα, στη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου, στην εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου, αλλά και στην καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και στη συνολική μείωση των ροών.

Πάντως οι δύο πλευρές πριν ακόμα καθίσουν στο τραπέζι έχουν όπως όλα δείχνουν συμφωνήσει τουλάχιστον σε ένα ζήτημα: δεν επιθυμούν την εμπλοκή τρίτων φωτογραφίζοντας στην πραγματικότητα την Ουάσιγκτον και τον Αμερικανό πρόεδρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και στην κυβερνητική διαρροή μετά την επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο την ερχόμενη Τετάρτη. «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

