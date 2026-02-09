search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

09.02.2026 08:30

Τσίπρας: Πίστωση χρόνου για το νέο κόμμα – Μηνύματα προς τα αριστερά

09.02.2026 08:30
tsipras_olympio1

Ο Μάιος μπορεί να είναι ο μήνας απ’ όπου ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις επίσημες ανακοινώσεις Τσίπρα όσον αφορά το κόμμα που ετοιμάζει, ωστόσο ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και με την νέα ομιλία του, στα Ιωάννινα, δείχνει να ζητά από το «ανυπόμονο» κοινό του, πίστωση χρόνου.

Έτσι ώστε να έχει την πολυτέλεια να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων θεωρεί ότι μπορεί να κινηθεί με «ασφάλεια», χωρίς δηλαδή να κινδυνεύει  το ενδιαφέρον των πολιτών να «ξεφουσκώσει», ακόμη και αν τελικά αποφασίσει ότι είναι καλύτερα να «τρέξει».

Πάντως, ενώπιον του πολυπληθούς ακροατηρίου του στα Ιωάννινα, διεμήνυσε ότι η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης είναι «δύσκολη υπόθεση» και «απαιτεί χρόνο». Κι ακόμα, σε μια αποστροφή του, κατά τον διάλογο με το κοινό όπως τον συνηθίζει σε αυτές τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» απαντώντας στις παροτρύνσεις να παρουσιάσει το κόμμα, τόνισε πως σημασία δεν έχει το «πότε», αλλά το «πώς», το «πόσο αποφασισμένοι είμαστε» και το «να γνωρίζουμε πού θέλει να πάει το καράβι».

Θεωρητικά λοιπόν, από τα τέλη Μαΐου ξεκινά αυτή η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις, αν και συνεργάτες του, δείχνουν και προς τις αρχές καλοκαιριού, όταν θα έχουν ξεκινήσει τα πρώτα μπάνια.

Ωστόσο αν παρέλθει ο Ιούνιος χωρίς ανακοινώσεις και μπει Ιούλιος, μετά όλα δείχνουν Σεπτέμβριο, καθώς θεωρείται δύσκολο ο Αλέξης Τσίπρας να ξεκινήσει το εγχείρημά του, στο τέλος της πολιτικής σεζόν, εν μέσω θέρους και των πρώτων καλοκαιριών αδειών.

Επιστροφή στις αριστερές ρίζες

Πέρα από τα μηνύματα για το χρόνο των ανακοινώσεων, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε και πολιτικά μηνύματα. Στη συγκεκριμένη ομιλία του, πέρα από την διευκρίνιση πως απευθύνεται στο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που μοχθεί και όχι στους «βολεμένους» όπως είπε που έχουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έκανε μία μεγαλύτερη κάνοντας μια μεγαλύτερη στόχευση στο αριστερό κοινό αυτή τη φορά. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι χειροκροτήθηκε όταν μίλησε για «κυβερνώσα αριστερή προοδευτική παράταξη», χειροκροτήθηκε επίσης με την προσφώνηση «σύντροφοι και συντρόφισσες».

Σε αυτό το πλαίσιο ήταν ενταγμένες και οι αναφορές στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο οποίος πέρα από την κινηματογραφική σχέση με την Ήπειρο, συνέδεσε το έργο του με την πορεία της Αριστεράς, καθώς και στον Μπρέχτ.

Ο πρώην πρωθυπουργός, αν και σε προηγούμενες ομιλίες του τον τελευταίο χρόνο και ειδικά από τον Σεπτέμβριο και μετά, έδειξε μια μεγαλύτερη στροφή προς την κεντροαριστερά και το προοδευτικό κέντρο, δείχνει  να πιάνει το νήμα από την αρχή, προσπαθώντας να κινητοποιήσει συναισθηματικά και πολιτικά τον πυρήνα του παραδοσιακού του ακροατηρίου, που αποτελεί και την στέρεη βάση πάνω στην οποία μπορεί να πατήσει.

