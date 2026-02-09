Βενιζέλος και Αλιβιζάτος σε… beef του Κύκλου ιδεών για τη συνταγματική αναθεώρηση 

Ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 17.00 στο Ξενοδοχείο King George (Πλατεία Συντάγματος).

Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975.

Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα στις 10 – 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συζητούν οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος ( που και θα συντονίσει τη συζήτηση ).

H συζητηση ανμενεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια που στο ίδιο πάνελ θα βρεθούν Αλιβιζάτος και Βενζιέλος

Πρόσφατα ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος εξαπέλυσε κριτική σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, στοχεύοντας τόσο τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Ο Αλιβιζάτος χαρακτήρισε «ώριμη» την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος, που ρυθμίζει την ευθύνη υπουργών και προβλέπει ότι μόνο η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξή τους.

«Δεν μπορεί η Βουλή και μόνο η Βουλή να αποφασίζει αν θα διωχθεί ένας υπουργός», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η χώρα μας είναι έναν αιώνα πίσω» χωρίς δικαστική εμπλοκή από την αρχή.

Κατηγόρησε ευθέως τον Βενιζέλο: «Ο ίδιος ευθύνεται, αν θέλετε, γιατί τις διατάξεις αυτές ο ίδιος τις διατύπωσε σε κάποιες παλαιότερες εποχές», αναφερόμενος στη συμμετοχή του στην αναθεώρηση του 2001. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ειδικού σώματος με εισαγγελείς και συμβούλους Επικρατείας για τον προκαταρκτικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική αλληλοκάλυψη»

