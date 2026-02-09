Στο πολιτικό πεδίο συνεχίζεται η σύγκρουση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την υπόθεση Παναγόπουλου, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες.

Επίθεση κατά της ΝΔ η οποία, επιχειρεί να «απαξιώσει» το ΠΑΣΟΚ, «με προφανή στόχο να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς», εξαπέλυσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με ανακοίνωσή του, αναφορικά με την υπόθεση διασπάθισης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων επιμόρφωσης, που ερευνά πλέον η οικονομική εισαγγελία, επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία,

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Τα “γαλάζια παπαγαλάκια” επιχειρούν σε συγχορδία τις τελευταίες ημέρες να πλήξουν και να απαξιώσουν το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση διασπάθισης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων επιμόρφωσης, που ερευνά πλέον η οικονομική εισαγγελία.

Ο στόχος προφανής: να το φορτώσουν επικοινωνιακά στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψουν τα κυβερνητικά φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτει αυτή η υπόθεση.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ασκεί εξουσία, ούτε βάζει υπογραφές για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και εθνικών πόρων. Συνεπώς, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις:

-για τις δηλώσεις της εκλεκτής τους, πρώην γενικής γραμματέως Α. Στρατινάκη πως την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας αλλά και

-για όσα διαβάζουμε στην ιστοσελίδα powergame.gr σχετικά με εγκρίσεις έργων σε σύνθετα σχήματα, περιορισμένο ανταγωνισμό, ισχυρή παρουσία ενδιάμεσων φορέων και παράκαμψη του ελέγχου μέσω δύο διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ έπραξε ακαριαία αυτό που όφειλε αναστέλλοντας την κομματική ιδιότητα του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση πλήρως της υπόθεσης.

Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν δισταγμοί ούτε θα ανεχθεί το “τσουβάλιασμα”. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις».

Δεν θα τον χρεωθεί η κυβέρνηση και η ΝΔ, λέει ο Μαρινάκης

Νωρίτερα, ερωτηθείς στη διάρκεια του briefing για την υπόθεση, ο Π. Μαρινάκης ανέφερε ότι «το γεγονός ότι ελέγχεται ένα πρόσωπο, ακόμη κι αν πρόκειται για προβεβλημένο συνδικαλιστή, δεν σημαίνει ότι ελέγχεται ένα κόμμα», και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει πρακτικές γενίκευσης ή στοχοποίησης, ενώ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις θα συνεχιστεί κανονικά. Επίσης, διευκρίνισε ότι η Κομισιόν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε έργα του ΕΣΠΑ, ενώ οι διαδικασίες μεταφοράς πόρων πραγματοποιήθηκαν με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και σε απόλυτη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – σε πιο πολιτικό τόνο – δήλωσε ότι «πρώτον υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κ. Παναγόπουλου και σε κάθε πρόσωπο που ελέγχεται. Δεύτερον, δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο η κυβέρνηση και η ΝΔ. Ήταν σε αναστολή πλέον μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχε γίνει μια τέτοια υπόθεση με στέλεχος της ΝΔ. Πόσες ανακοινώσεις, πόσες πορείες».

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συνολικά ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως προσπάθησαν κόμματα της αντιπολίτευσης με υποθέσεις που συμμετείχαν άλλα ανενεργά μέλη της ΝΔ. Αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θα φορτωθεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε η ΝΔ μια υπόθεση που πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια υπόθεση που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο και τα πρόσωπα που ελέγχονται», τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «κάλυψε» τους υπουργούς, στη διάρκεια της θητείας των οποίων έγινε η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα οποία κατηγορείται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, λέγοντας ότι επικοινώνησε μαζί τους κι εκείνοι τον διαβεβαίωσαν ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

