Μαρινάκης για Παναγόπουλο: Δεν θα τον χρεωθεί η κυβέρνηση και η ΝΔ

Διακριτικές αποστάσεις από το «τσουβάλιασμα» που επιχειρείται λόγω της υπόθεσης υπεξαίρεσης, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, φάνηκε να παίρνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Ερωτηθείς στη διάρκεια του briefing για την υπόθεση, ο Π. Μαρινάκης εξαρχής φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι «το γεγονός ότι ελέγχεται ένα πρόσωπο, ακόμη κι αν πρόκειται για προβεβλημένο συνδικαλιστή, δεν σημαίνει ότι ελέγχεται ένα κόμμα», και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θα ακολουθήσει πρακτικές γενίκευσης ή στοχοποίησης, ενώ έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις θα συνεχιστεί κανονικά. Επίσης, διευκρίνισε ότι η Κομισιόν ενθαρρύνει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε έργα του ΕΣΠΑ, ενώ οι διαδικασίες μεταφοράς πόρων πραγματοποιήθηκαν με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων και σε απόλυτη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο.

Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – σε πιο πολιτικό τόνο – δήλωσε ότι «πρώτον υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρομαι και στον κ. Παναγόπουλου και σε κάθε πρόσωπο που ελέγχεται. Δεύτερον, δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο η κυβέρνηση και η ΝΔ. Ήταν σε αναστολή πλέον μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχε γίνει μια τέτοια υπόθεση με στέλεχος της ΝΔ. Πόσες ανακοινώσεις, πόσες πορείες».

«Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να στοχοποιήσουμε συνολικά ένα κόμμα, επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως προσπάθησαν κόμματα της αντιπολίτευσης με υποθέσεις που συμμετείχαν άλλα ανενεργά μέλη της ΝΔ. Αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν αγγίζει άλλα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θα φορτωθεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε η ΝΔ μια υπόθεση που πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια υπόθεση που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο και τα πρόσωπα που ελέγχονται», τόνισε.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «κάλυψε» τους υπουργούς, στη διάρκεια της θητείας των οποίων έγινε η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα οποία κατηγορείται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, λέγοντας ότι επικοινώνησε μαζί τους κι εκείνοι τον διαβεβαίωσαν ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

