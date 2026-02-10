Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου σε ανάρτησή της, με αφορμή την αιφνίδια διεύρυνση που επιχειρεί η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τη δημοσκοπική υποχώρηση των τελευταίων εβδομάδων και υπό το φόβο απώλειας της δεύτερης θέσης στα γκάλοπ.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου

«Ποτέ μα ποτέ δεν υπήρξε τέτοια παρακμή. Μα ούτε ένας Ανδρεοπαπανδρεϊκός δεν απέμεινε πια στο ΚΙΝΑΛ. Οι σημιτοφύλακες, που είναι η απόλυτη πλειοψηφία στην λεγόμενη επιτροπή συμπαράταξης του ΚΙΝΑΛ, έχουν στόχο να προσκαλέσουν όσους περιφερόμενους τυχοδιώκτες μπορούν. Οφείλει όμως να διευκρινιστεί, αν όλοι αυτοί που στάλθηκαν δανεικοί στη ΝΔ και δεν πήραν μόνιμα αξιώματα, (αλλά συνεργάστηκαν μαζί της), μόνη της σας τους έστειλε πίσω για γέφυρες ή εσείς τους καλέσατε ως κρίκους επανασύνδεσης μαζί της; (Διαμαντοπούλου, υποστήριξη από Μητσοτάκη για πρόεδρος του ΟΟΣΑ, Μπένος πρόεδρος της επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας με προίκα εκατοντάδων εκατομμυρίων, Σπηλιόπουλος πρόεδρος ΟΣΕ κλπ). Η πλάκα είναι πως υποδέχονται επιπλέον μερικούς υβριστές τους από το ΣΥΡΙΖΑ με ανοικτές αγκαλιές, για να μοιραστούν την άδεια τήβεννο μιας ανύπαρκτης εξουσίας. Πως είναι δυνατόν να υποδέχονται αυτούς που ψήφισαν την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, ως επίσημους εκφραστές μιας απορριφθείσας από τον λαό πολιτικής γραμμής; Αξιοσημείωτο είναι ότι συζητούν με άτομα τύπου Φαραντούρη που περιδιαβαίνουν τα κόμματα μήνα παρά μήνα από ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ στα κομματίδια του χώρου, βόλτα εξωκοινοβουλευτικής επανάστασης και επιστροφή στα συστημικά οχυρά. Άνθρωποι που έλεγαν ξεκάθαρα πως δεν πρέπει να γίνει εξόρυξη των ελληνικών υδρογονανθράκων, επειδή θα επιβαρυνθεί δήθεν το περιβάλλον, είναι ότι πρέπει για υπουργοί ενέργειας και για γιουσουφάκια συνεκμετάλλευσης της ελληνικής ΑΟΖ με την Τουρκία του Ερντογάν. Εσμός Ασμοδαίων….».

