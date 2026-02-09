Ο Μαρινάκης «καρφώνει» τον Βενιζέλο για το «αμελλητί»

Η κυβέρνηση «σήκωσε το γάντι» που της πέταξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγορώντας την για «αναθεωρητικό λαϊκισμό» με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Την απάντηση στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στη διάρκεια του briefing δήλωσε ότι «θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία.

Μάντεις δεν είμαστε, αλλά κάτι μας λέει ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα απαντήσει, με αυτό το πολιτικό πινγκ-πονγκ να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

