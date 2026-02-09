Ο Μαρινάκης «καρφώνει» τον Βενιζέλο για το «αμελλητί»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η κυβέρνηση «σήκωσε το γάντι» που της πέταξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγορώντας την για «αναθεωρητικό λαϊκισμό» με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος.
Την απάντηση στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στη διάρκεια του briefing δήλωσε ότι «θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση».
Ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία.
Μάντεις δεν είμαστε, αλλά κάτι μας λέει ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα απαντήσει, με αυτό το πολιτικό πινγκ-πονγκ να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον…
Διαβάστε επίσης
Γεωργιάδης απαντάει σε Βενιζέλο: «Ή συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ ή νέες εκλογές» (video)
Βενιζέλος και Αλιβιζάτος σε… beef του Κύκλου ιδεών για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ο Στυλιανίδης στηρίζει Καραμανλή και Σαμαρά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.