09.02.2026 14:51

Ο Μαρινάκης «καρφώνει» τον Βενιζέλο για το «αμελλητί»

09.02.2026 14:51
Η κυβέρνηση «σήκωσε το γάντι» που της πέταξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγορώντας την για «αναθεωρητικό λαϊκισμό» με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Την απάντηση στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στη διάρκεια του briefing δήλωσε ότι «θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από το 2006, ζήτησε την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία.

Μάντεις δεν είμαστε, αλλά κάτι μας λέει ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα απαντήσει, με αυτό το πολιτικό πινγκ-πονγκ να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον…

