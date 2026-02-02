Γύρω γύρω στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης – ή και το αντίστροφο

Εκδηλώσεις με το… όλον ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί και ετοιμάζει αυτόν τον καιρό ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, φανερώνοντας ότι υπάρχει μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου θα μιλήσουν σε εκδήλωση για τους κλιματικούς πρόσφυγες. Είναι η τρίτη εκδήλωση των δύο ευρωβουλευτών, καθώς έχει προηγηθεί μία για Τεχνητή Νοημοσύνη και μία για Περιβαλλοντικά θέματα στην Κοιλάδα του Αχελώου.

Εξαιρετικά πολιτικό ενδιαφέρον έχει επίσης αυτή που ορίστηκε για τις 7 Φεβρουαρίου με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Μαζί με τον Φαραντούρη θα είναι και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος κάνει επαφές αυτό το διάστημα με στελέχη της κεντροαριστεράς, προκειμένου να διερευνήσει περιθώρια ένταξής τους ή συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

Με τον Φαραντούρη δεν τίθεται ευθέως κάποιο τέτοιο θέμα προς το παρόν – το λέω για να προλάβω σχόλια.

Αλλά έτσι που εξελίσσεται αυτή η σχέση τίποτα δεν αποκλείεται…

