Αγρότες: Συ-σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις

Αν η κυβέρνηση νομίζει ότι… ξέμπλεξε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει, καθώς η… φωτιά κάθε άλλο παρά έχει σβήσει.

Αντιθέτως, η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων συγκαλεί νέα σύσκεψη την προσεχή Τετάρτη, στη Νίκαια, με κεντρικό θέμα συζήτησης τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, έστω και με άλλους τρόπους.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες εξετάζουν δύο σενάρια: ή συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ και λεωφορεία, ή συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica.

Κάτι μας λέει ότι ο Τσιάρας θα τρέχει πάλι να κάνει τον πυροσβέστη…

Διαβάστε επίσης

Μαζί Θοδωρής, Βαγγέλης και Ευριπίδης…

Συνάντηση «στήριξης» Φάμελλου με Βαρθολομαίο

«Άναψαν τα αίματα» με Καρβουνιάρη, Ζούπη, Σιακαντάρη (Video)