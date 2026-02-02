search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:40
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.02.2026 11:53

Αγρότες: Συ-σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις

02.02.2026 11:53
Αν η κυβέρνηση νομίζει ότι… ξέμπλεξε με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει, καθώς η… φωτιά κάθε άλλο παρά έχει σβήσει.

Αντιθέτως, η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων συγκαλεί νέα σύσκεψη την προσεχή Τετάρτη, στη Νίκαια, με κεντρικό θέμα συζήτησης τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, έστω και με άλλους τρόπους.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες εξετάζουν δύο σενάρια: ή συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ και λεωφορεία, ή συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica.

Κάτι μας λέει ότι ο Τσιάρας θα τρέχει πάλι να κάνει τον πυροσβέστη

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στην Πέλλα: Της πήραν λίρες, κοσμήματα και ρολόγια αξίας 25.000 ευρώ, με τη «μέθοδο του λογιστή»

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξοντώνουν εκατοντάδες καμήλες εν μέσω ξηρασίας – Διψασμένες και «έτοιμες να κάνουν τα πάντα» για λίγο νερό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και εννέα ακόμη μελών της Κεντρικής Επιτροπής λόγω… Τσίπρα και συνεργασιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Ισχυρότερη Πολιτική Προστασία σημαίνει ευρωπαϊκή ασπίδα για τις κρίσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύελλα στον Παναθηναϊκό: Φήμες ότι ο Αταμάν υπέβαλε παραίτηση - Νέο στόρι από Γιαννακόπουλου μετά το αρχικό ξέσπασμα (video) 

LIFESTYLE

Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

