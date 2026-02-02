Συνάντηση «στήριξης» Φάμελλου με Βαρθολομαίο

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε στη Θεσσαλονίκη ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα της ειρήνης και της ασφάλειας παγκοσμίως, οι ένοπλες συρράξεις, η υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου, οι διώξεις των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, η κλιματική κρίση, αλλά και ο ρόλος και η θέση της Ορθοδοξίας σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Οικουνομεικό Πατριάρχη, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την αμφισβήτηση του ρόλου του Πατριαρχείου από ρωσικές κρατικές υπηρεσίες.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε πρόσκληση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για επίσημη επίσκεψη στο Φανάρι.

Ο Σωκράτης Φάμελλος προσέφερε συμβολικά στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα πιστό αντίγραφο χρυσού στεφανιού, δείγμα της χρυσοχοϊκής τέχνης των ελληνιστικών χρόνων, το οποίο έχει βρεθεί κυρίως σε βασιλικούς τάφους στη Μακεδονία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έναν πίνακα και ένα μετάλλιο, ενθύμια για τα 1.700 χρόνια από την Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης και ο πρώην υφυπουργός και υπεύθυνος του τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Αμανατίδης.

