ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 14:17
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

01.02.2026 13:07

«Άναψαν τα αίματα» με Καρβουνιάρη, Ζούπη, Σιακαντάρη (Video)

01.02.2026 13:07
ionian_tv

Πήρε «φωτιά» το στούντιο του IONIAN TV από την έντονη πολιτική συζήτηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΠΑΣΟΚ.

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Επικοινωνίας του κινήματος, Γιώργος Καρβουνιάρης, ο Διευθυντής της εταιρείας, Ζαχαρίας Ζούπης, και ο διδάκτωρ κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακαντάρης, εκ μέρους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση, όμως η συζήτηση γρήγορα εξελίχθηκε σε μια βαθιά πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Γιώργος Καρβουνιάρης, κινούμενος στη γενική γραμμή πόυ έχει αυτές τις ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη, εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση σχετικά με την αξία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεχών μετρήσεων στην Ελλάδα.

Μίλησε για καθημερινό «βομβαρδισμό» δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τα ποσοστά και τα δυνητικά κόμματα που «ίσως» προκύψουν στο μέλλον υποκαθιστά τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο επί των υπαρκτών προβλημάτων της κοινωνίας. Ζήτησε δε από τον κ. Ζούπη να εξηγήσει γιατί οι εταιρείες δεν μετρούν πολιτικά δίπολα (π.χ. Μητσοτάκης vs Ανδρουλάκης), ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική σύγκρουση δύο διαφορετικών κυβερνητικών προγραμμάτων, αντί να αναλώνεται η κοινή γνώμη σε σενάρια για πρόσωπα και σχήματα που δεν βρίσκονται καν στον επίσημο πολιτικό χάρτη.

alcaraz
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία

kakokairia-123-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Μη σας ξεγελά ο ήλιος, δεν έχει τελειώσει ακόμα» προειδοποιούν Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας και Καλλιάνος

Miroslav Lajčák
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Παραιτήθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας λόγω εμπλοκής στο σκάνδαλο Έπσταϊν

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στα Χανιά: Νεκρά περιστέρια στο κέντρο της πόλης μετά από πυροβολισμούς (Σκληρές εικόνες)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για 13 ληστείες σε βάρος ανηλίκων – Αναζητούνται 2 συνεργοί του

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σταυροδρόμι η αγορά ακινήτων: Διπλάσιες οι διαθέσιμες κατοικίες από τον αριθμό των ενεργών αγοραστών

antetokounmpo-bucks-pacers
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτοί είναι οι 6 «μνηστήρες» της υπογραφής του Greek Freak

