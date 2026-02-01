«Άναψαν τα αίματα» με Καρβουνιάρη, Ζούπη, Σιακαντάρη (Video)

Πήρε «φωτιά» το στούντιο του IONIAN TV από την έντονη πολιτική συζήτηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΠΑΣΟΚ.

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Επικοινωνίας του κινήματος, Γιώργος Καρβουνιάρης, ο Διευθυντής της εταιρείας, Ζαχαρίας Ζούπης, και ο διδάκτωρ κοινωνιολογίας Γιώργος Σιακαντάρης, εκ μέρους του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση, όμως η συζήτηση γρήγορα εξελίχθηκε σε μια βαθιά πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Γιώργος Καρβουνιάρης, κινούμενος στη γενική γραμμή πόυ έχει αυτές τις ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη, εξέφρασε έντονη αμφισβήτηση σχετικά με την αξία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεχών μετρήσεων στην Ελλάδα.

Μίλησε για καθημερινό «βομβαρδισμό» δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για τα ποσοστά και τα δυνητικά κόμματα που «ίσως» προκύψουν στο μέλλον υποκαθιστά τον ουσιαστικό πολιτικό διάλογο επί των υπαρκτών προβλημάτων της κοινωνίας. Ζήτησε δε από τον κ. Ζούπη να εξηγήσει γιατί οι εταιρείες δεν μετρούν πολιτικά δίπολα (π.χ. Μητσοτάκης vs Ανδρουλάκης), ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική σύγκρουση δύο διαφορετικών κυβερνητικών προγραμμάτων, αντί να αναλώνεται η κοινή γνώμη σε σενάρια για πρόσωπα και σχήματα που δεν βρίσκονται καν στον επίσημο πολιτικό χάρτη.

Διαβάστε επίσης:

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Γκάρι Κασπάροφ: «Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου γράφει ιστορία» – Η τολμηρή πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδομένα

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου