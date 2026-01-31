Γκάρι Κασπάροφ: «Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου γράφει ιστορία» – Η τολμηρή πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδομένα

Σε μια δήλωση που αποτελεί ύψιστη τιμή για την ελληνική παρουσία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο Γκάρι Κασπάροφ εξήρε το πολιτικό ανάστημα του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και νυν ηγετική μορφή της ρωσικής αντιπολίτευσης, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την προεδρία Ρουσόπουλου ως ορόσημο για το μέλλον της Ευρώπης και της Ρωσίας.

Ο Γκάρι Κασπάροφ μιλώντας στην Τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων εξήρε την πολιτική βούληση του κ. Ρουσόπουλου, το θάρρος, την τόλμη και την αποφασιστικότητα που έδειξε, όταν υπό την ηγεσία του, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφάσισε να προσφέρει στη ρωσική αντιπολίτευση, τη θέση που είχε χάσει η Ρωσία στη Συνέλευση, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

H διορατική απόφαση του κ. Ρουσόπουλου, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, άνοιξε την πόρτα στη φωνή της ρωσικής αντιπολίτευσης. «Είναι σχεδόν αδύνατο να υπερβάλει κανείς για τη σπουδαιότητα ενός τόσο τολμηρού βήματος»,

δήλωσε συγκινημένος ο Κασπάροφ.

Αναγνωρίζοντας το πολιτικό θάρρος ως το βασικό συστατικό της αλλαγής, ο Κασπάροφ πιστώσει στον κ. Ρουσόπουλο τη δημιουργία του πρώτου θεμελίου για μια «νέα Ρωσία». Η φράση του πως «η ηγεσία του κ. Ρουσόπουλου θα μείνει στην ιστορία» αποτελεί την πιο ηχηρή επιβεβαίωση μιας επιτυχημένης και επιδραστικής θητείας.

Διαβάστε επίσης:

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Το ΠΑΣΟΚ έπαθε «ΣΥΡΙΖΑ… 2019-23» με τις δημοσκοπήσεις