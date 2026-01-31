search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:04
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 17:39

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 17:39
diadiktio-new
Πηγή: Unsplash

Τα εθνικά θέματα είναι αυτά στα οποία έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες πολιτικές και δημοσιογραφικές προχειρότητες, κακογραφίες, συνωμοσιολογικές ανοησίες και πάει λέγοντας – συμβαίνουν αυτά και σε άλλους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αλλά τα εθνικά έχουν τα πρωτεία.

Όχι τόσο περίεργο, αν υπολογίσουμε πως η διπλωματία και η άμυνα είναι δυο πολύ δύσκολοι τομείς και όποιος άσχετος προσπαθεί να το παίξει ειδικός επ’ αυτών εύκολα γίνεται ρεζίλι.

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε πόσο δραματικά έχει αυξηθεί η «ψέκα» τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πόσο έχουν χαθεί το μέτρο και η σεμνότητα, εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί η προχειρότητα κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Παλαιότερα οι χοντράδες διατυπώνονταν κυρίως λόγω ποικίλων ιδεολογικών εμμονών και σκληρών αντιπαλοτήτων. Αυτό που έχει αλλάξει, ειδικά από τη χρεοκοπία και ύστερα, είναι η ευκολία με την οποία διάφοροι διαδικτυακοί στρατοί μυαλοφυγόδικων αναδεικνύουν τους εαυτούς τους σε τιμητές των πάντων, λέγοντας και γράφοντας ό,τι χαζομάρα τους κατέβει.

Κι εκεί που στα καφενεία, με φυσική παρουσία άλλων ανθρώπων, θα κινδύνευαν με χλευασμό και απαξίωση, στο Ίντερνετ επιβραβεύονται από τους ουκ ολίγους ομοίους τους – είπαμε, για οργανωμένους στρατούς πρόκειται.

Καθώς λοιπόν όσο πιο τοξική είναι η χοντράδα που εκτοξεύεται (π.χ. «ξεπουλημένος», «προδότης» κ.λπ.) τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβράβευση, σταδιακά οι σαλταρισμένοι έχουν αποχαλινωθεί, αισθάνονται παντοδύναμοι. Με όπλο την «καταγγελία», τον εκβιασμό και την τρομοκράτηση, δεν κωλώνουν μπροστά σε κανέναν και σε τίποτα.

Όμως όλοι αυτοί έχουν και μια άλλη κρίσιμη ιδιότητα: είναι εκλογικά «πελατάκια». Γι’ αυτό διάφοροι μωροφιλόδοξοι, υποψήφιοι για καριέρα στον δημόσιο βίο, τους χαϊδεύουν τ’ αφτιά.
Το φαινόμενο διαρκώς εντείνεται. Ο μόνος τρόπος να περιοριστεί κάπως είναι να πάψουν οι πολιτευόμενοι να κανακεύουν την «ψέκα» και την αθλιότητα.

Καθόλου εύκολο, διότι σημαντικό μέρος των πολιτικών και των κομμάτων αντλεί μεγάλο μέρος της ισχύος του από αυτόν ακριβώς τον βάλτο – από τον οποίο ενίοτε εξαρτάται η επιβίωση και η μακροημέρευσή τους.

Διαβάστε επίσης:

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Το ΠΑΣΟΚ έπαθε «ΣΥΡΙΖΑ… 2019-23» με τις δημοσκοπήσεις

Η καθημερινότητα ζορίζει το Μαξίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσια εμφάνιση Χαμενεΐ μετά τις φήμες ότι κρύβεται σε καταφύγιο – Ένας νεκρός και 14 τραυματίες από την έκρηξη στο λιμάνι

dimoskopisi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 18:04
androulakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων: «Διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη»

Plevritou1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Εντυπωσιακή η εθνική γυναικών – Νίκησε 15-10 την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

diadiktio-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

1 / 3