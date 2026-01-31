Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

Τα εθνικά θέματα είναι αυτά στα οποία έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες πολιτικές και δημοσιογραφικές προχειρότητες, κακογραφίες, συνωμοσιολογικές ανοησίες και πάει λέγοντας – συμβαίνουν αυτά και σε άλλους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αλλά τα εθνικά έχουν τα πρωτεία.

Όχι τόσο περίεργο, αν υπολογίσουμε πως η διπλωματία και η άμυνα είναι δυο πολύ δύσκολοι τομείς και όποιος άσχετος προσπαθεί να το παίξει ειδικός επ’ αυτών εύκολα γίνεται ρεζίλι.

Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε πόσο δραματικά έχει αυξηθεί η «ψέκα» τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πόσο έχουν χαθεί το μέτρο και η σεμνότητα, εύκολα αντιλαμβανόμαστε γιατί η προχειρότητα κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Παλαιότερα οι χοντράδες διατυπώνονταν κυρίως λόγω ποικίλων ιδεολογικών εμμονών και σκληρών αντιπαλοτήτων. Αυτό που έχει αλλάξει, ειδικά από τη χρεοκοπία και ύστερα, είναι η ευκολία με την οποία διάφοροι διαδικτυακοί στρατοί μυαλοφυγόδικων αναδεικνύουν τους εαυτούς τους σε τιμητές των πάντων, λέγοντας και γράφοντας ό,τι χαζομάρα τους κατέβει.

Κι εκεί που στα καφενεία, με φυσική παρουσία άλλων ανθρώπων, θα κινδύνευαν με χλευασμό και απαξίωση, στο Ίντερνετ επιβραβεύονται από τους ουκ ολίγους ομοίους τους – είπαμε, για οργανωμένους στρατούς πρόκειται.

Καθώς λοιπόν όσο πιο τοξική είναι η χοντράδα που εκτοξεύεται (π.χ. «ξεπουλημένος», «προδότης» κ.λπ.) τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβράβευση, σταδιακά οι σαλταρισμένοι έχουν αποχαλινωθεί, αισθάνονται παντοδύναμοι. Με όπλο την «καταγγελία», τον εκβιασμό και την τρομοκράτηση, δεν κωλώνουν μπροστά σε κανέναν και σε τίποτα.

Όμως όλοι αυτοί έχουν και μια άλλη κρίσιμη ιδιότητα: είναι εκλογικά «πελατάκια». Γι’ αυτό διάφοροι μωροφιλόδοξοι, υποψήφιοι για καριέρα στον δημόσιο βίο, τους χαϊδεύουν τ’ αφτιά.

Το φαινόμενο διαρκώς εντείνεται. Ο μόνος τρόπος να περιοριστεί κάπως είναι να πάψουν οι πολιτευόμενοι να κανακεύουν την «ψέκα» και την αθλιότητα.

Καθόλου εύκολο, διότι σημαντικό μέρος των πολιτικών και των κομμάτων αντλεί μεγάλο μέρος της ισχύος του από αυτόν ακριβώς τον βάλτο – από τον οποίο ενίοτε εξαρτάται η επιβίωση και η μακροημέρευσή τους.

