ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 12:23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

31.01.2026 11:59

Το ΠΑΣΟΚ έπαθε «ΣΥΡΙΖΑ… 2019-23» με τις δημοσκοπήσεις   

Η νέα γραμμή του ΠΑΣΟΚ, μετά τη MRB που το έβγαλε τρίτο κόμμα (πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου) και σε «ισοβαθμία» με τον Κυριάκο Βελόπουλο, την GPO που το έδειξε με πτώση κάπου δύο μονάδων, αλλά και την Opinion Poll που έδειξε ότι μόλις ένας στους τρεις ψηφοφόρους του κόμματος είναι ικανοποιημένος με την αντιπολιτευτική τακτική της ηγεσίας, η Χαριλάου Τρικούπη διολίσθησε στις πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023. Αμφισβητεί με διάφορους τρόπους τις δημοσκοπήσεις.

Άλλα στελέχη λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι «στημένες», κάποιοι πλασάρουν τη θεωρία ότι στη χώρα γίνονται… πολλά γκάλοπ για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και ακολουθούν διάφορες υποκατηγορίες αναλύσεων, όλες για να απομειώσουν τη σημασία των μετρήσεων.

Κλασική αντίδραση δηλαδή όταν η πραγματικότητα δεν βολεύει να κατηγορούμε τον γυαλό που είναι στραβός.

Κάπως έτσι πήγαιναν και στον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι που ήρθε ο… λογαριασμός.

Κακό πράγμα όταν η λείπει κανείς από το μάθημα της… ιστορίας – θα μπορούσε να μάθει και να καταλάβει πολλά.

