Μητσοτάκης: «Από σήμερα αυξήσεις μισθών» (Video) 

Από σήμερα οι μισθωτοί θα δουν μειωμένους φόρους στα εκκαθαριστικά τους, λόγω των μειώσεων που ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2026.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε οι αυξήσεις αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και δύο μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

«Το είπαμε και το κάνουμε», κατέληξε.

