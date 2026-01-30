search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.01.2026 12:25

Μιχαηλίδου: «Εγώ δεν θα έκανα άμεσα χρήση της τροπολογίας για την επιμέλεια»

30.01.2026 12:25
DOMNA_MHXAILIDOU
Eurokinissi

Θέση για την επιλογή της Ολγας Κεφαλογιάννη να κάνει χρήση της τροπολογίας για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών πήρε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

H υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μιλώντας στα parapolitika.gr αναφέρθηκε στην επίμαχη τροπολογία για την ρύθμιση της επιμέλειας και προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ξεκαθάρισε από την πλευρά της πως την ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η κυρία Μιχαηλίδου διαχώρισε πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές,

Η ίδια σημείωσε ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η ίδια ωστόσο δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

MASTOGRAFIA
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαστογραφία μειώνουν τα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης

papas leon 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στα (σεμνά) χνάρια του Φραγκίσκου – Ο Πάπας Λέων μετακομίζει στη σοφίτα του Αποστολικού Μεγάρου

vasilopita-nekrotafeio
ΕΛΛΑΔΑ

Το Κοιμητήριο Ρόδου έκοψε μία… διαφορετική πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε viral

katsarou_violanta_1
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Ελένης Κατσαρού – Πρώτη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου από ομάδα δικηγόρων (Photos)

alfeios new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν στον Αλφειό ποταμό

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

