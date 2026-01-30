Μιχαηλίδου: «Εγώ δεν θα έκανα άμεσα χρήση της τροπολογίας για την επιμέλεια»

Θέση για την επιλογή της Ολγας Κεφαλογιάννη να κάνει χρήση της τροπολογίας για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών πήρε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

H υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μιλώντας στα parapolitika.gr αναφέρθηκε στην επίμαχη τροπολογία για την ρύθμιση της επιμέλειας και προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ξεκαθάρισε από την πλευρά της πως την ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη, η κυρία Μιχαηλίδου διαχώρισε πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές,

Η ίδια σημείωσε ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η ίδια ωστόσο δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

