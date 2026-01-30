search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:22
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

30.01.2026 08:33

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η εκδήλωση και… οι ιδιότητες

30.01.2026 08:33
diamantipoulou_new_123

Χθες το απόγευμα, οι εκδόσεις Πατάκη πραγματοποήσαν την παρουσίαση του άκρως ενδιαφέροντος βιβλίου «Μέση Ανατολή 1945 – 2025: Η τυρρανία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων», γραμμένο από τους Κωνσταντίνο Φίλη, Κώστα Υφαντή, Αλέξανδρο Διακόπουλο και Μάκη Προβατά.

Για το βιβλίο μίλησαν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο δημοσιογράφος, διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς, και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην πρόσκληση του εκδοτικού οίκου παρουσιάζεται ως «πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρώην Επίτροπος ΕΕ και πρώην υπουργός».

Σημειολογικά, αλλά και πολιτικά, αυτό έχει ενδιαφέρον διότι – για όσους δεν το θυμούνται – η Ά. Διαμαντοπούλου είναι (σήμερα που μιλάμε) υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, το οποίο διεκδικεί τη νίκη – έστω και με μία ψήφο διαφορά… – στις επόμενες εκλογές.

Ομολογουμένως η παράλειψη αυτής της (πιο πρόσφατης) ιδιότητάς της προκαλεί απορίες. Αλλά επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι θα πούμε ότι ήταν μόνο αυτό – μια παράλειψη/αβλεψία και τίποτα άλλο…

