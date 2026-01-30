Η Άννα Διαμαντοπούλου, η εκδήλωση και… οι ιδιότητες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χθες το απόγευμα, οι εκδόσεις Πατάκη πραγματοποήσαν την παρουσίαση του άκρως ενδιαφέροντος βιβλίου «Μέση Ανατολή 1945 – 2025: Η τυρρανία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων», γραμμένο από τους Κωνσταντίνο Φίλη, Κώστα Υφαντή, Αλέξανδρο Διακόπουλο και Μάκη Προβατά.
Για το βιβλίο μίλησαν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο δημοσιογράφος, διευθυντής της «Καθημερινής», Αλέξης Παπαχελάς, και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην πρόσκληση του εκδοτικού οίκου παρουσιάζεται ως «πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, πρώην Επίτροπος ΕΕ και πρώην υπουργός».
Σημειολογικά, αλλά και πολιτικά, αυτό έχει ενδιαφέρον διότι – για όσους δεν το θυμούνται – η Ά. Διαμαντοπούλου είναι (σήμερα που μιλάμε) υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, το οποίο διεκδικεί τη νίκη – έστω και με μία ψήφο διαφορά… – στις επόμενες εκλογές.
Ομολογουμένως η παράλειψη αυτής της (πιο πρόσφατης) ιδιότητάς της προκαλεί απορίες. Αλλά επειδή εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι θα πούμε ότι ήταν μόνο αυτό – μια παράλειψη/αβλεψία και τίποτα άλλο…
Διαβάστε επίσης
Πολάκης για παραίτηση Αυλωνίτη: «Του έλεγα, Αλέξανδρε, μακριά από τον απατεώνα»
Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα
Κωνσταντοπούλου για Ίμια: Πιστεύω ότι το ελικόπτερο με τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού κατερρίφθη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.