Πολάκης για παραίτηση Αυλωνίτη: «Του έλεγα, Αλέξανδρε, μακριά από τον απατεώνα»

Ο Παύλος Πολάκης επικρότησε την απόφαση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη να παραιτηθεί από τον πολιτικό φορέα του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο κρητικός βουλευτής έσταξε φαρμάκι κατά του άλλοτε συμμάχου του Στέφανου Κασσελάκη, αποκαλώντας τον, «απατεώνα».

«Αλέξανδρε σου τά λεγα από τις πρώτες μέρες! Μακριά από τον απατεώνα! Κάλιο αργά παρά ποτέ», έγραψε.

