Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

Μετά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου της ΑΜΚΕ της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς.

Ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτής Ηρακλείου καταφέρεται κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «Αδιαφορώντας για τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και μη σεβόμενοι τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς και τα συλλογικά τους όργανα, εξέδωσαν πικρόχολες ανακοινώσεις, επιλέγοντας να στοχοποιήσουν το πρόσωπό μου ακόμα και την κυβέρνηση συνολικά».

«Με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος, αποφάσισα να μην αποδεχθώ τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της ΑΜΚΕ Γεωργική Σχολή Μεσαράς», τονίζει.

