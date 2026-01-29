search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.01.2026 19:37

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

29.01.2026 19:37
avgenakis new

Μετά τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου της ΑΜΚΕ της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς.

Ο εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτής Ηρακλείου καταφέρεται κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «Αδιαφορώντας για τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας και μη σεβόμενοι τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς και τα συλλογικά τους όργανα, εξέδωσαν πικρόχολες ανακοινώσεις, επιλέγοντας να στοχοποιήσουν το πρόσωπό μου ακόμα και την κυβέρνηση συνολικά».

«Με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του θεσμού και της προοπτικής του εγχειρήματος, αποφάσισα να μην αποδεχθώ τη θέση του μεταβατικού Προέδρου της ΑΜΚΕ Γεωργική Σχολή Μεσαράς», τονίζει.

Διαβάστε επίσης

Ο Αυγενάκης πρόεδρος νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς – Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Κωνσταντοπούλου για Ίμια: Πιστεύω ότι το ελικόπτερο με τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού κατερρίφθη 

Σύγχυση με την ανθρωπογεωγραφία πέριξ της Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Aegean-1
BUSINESS

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

trump putin new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός για μια εβδομάδα» ισχυρίζεται ο Τραμπ

mitsotakis tiktok 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο TikTok: «Νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία – Κάθε ζωή μετράει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 19:42
avgenakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο «εύθικτος» Αυγενάκης δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου στον αναπτυξιακό φορέα 

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Πέθανε 5χρονος που είχε συμπτώματα ίωσης – Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Aegean-1
BUSINESS

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

1 / 3