Κωνσταντοπούλου για Ίμια: Πιστεύω ότι το ελικόπτερο με τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού κατερρίφθη 

Για την κρίση των Ιμίων τοποθετήθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ότι πιστεύει πως κατερρίφθη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή το ελικόπτερο κατέπεσε από τον καιρό.

«Η ελληνική κοινωνία νομίζω αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει μάθει την αλήθεια για το τι έγινε στα Ίμια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε και εγώ αυτό πιστεύω. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια ομερτά».

Κάνοντας μνεία στη σύγκρουση της στη Βουλή με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του Παναγιώτη Βλαχάκου, είπε «Μέσα στη Βουλή είναι ο αδερφός ενός από τους ανθρώπους η ζωή του οποίου αφαιρέθηκε. Ενώ τους αντιμετωπίζουμε σαν ήρωες δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη Βουλή η Πλεύση Ελευθερίας εγώ έκανα αναφορά ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος των Ιμίων και να μάθει η κοινωνία την αλήθεια».

«Έδωσα στον κ. Βλαχάκο μια χρυσή ευκαιρία και την άδραξε και είπε δημόσια ότι ζήτησε να ανοιχτεί ο φάκελος, ότι δεν πείθεται ότι το ελικόπτερο έπεσε από τον καιρό και ότι υπήρχαν στοιχεία συγκάλυψης. Ότι τους έδιναν λάθος κράνος για τον αδερφό και τελικώς πριν από 7 χρόνια από δύτη της Καλύμνου βρήκαν το πραγματικό κράνος. Είπε συγκλονιστικά που όφειλε να τα πει νωρίτερα. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την κοινωνία»,πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν συμφωνεί με τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι με την κρίση των Ιμίων γκριζαρίστηκε το Αιγαίο, απάντησε «Δεν αποδέχομαι ούτε για αστείο να μιλάνε εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας για «γκριζαρίσματα».

