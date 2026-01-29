search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 13:28
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.01.2026 10:28

Στη φρεγάτα «Κίμων» το τετ α τετ του Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας

29.01.2026 10:28
Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη Belharra που έφτασε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού ετοιμάζεται για την άφιξη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας Καθρίν Βοτρίν και του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια.

Όλα είναι έτοιμα από νωρίς στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την άφιξη της Υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν, η οποία πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας για να συναντηθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.

Συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 15.45 θα συναντηθεί με την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

